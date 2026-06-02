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中職明星賽票選 「黃海」變「藍天」了

2026/06/02 05:30

戴培峰（資料照）戴培峰（資料照）

富邦球員攻佔8席最多

曾峻岳（資料照）曾峻岳（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職2026年明星賽將於7月18日起在台北大巨蛋舉行兩天，票選活動自5月26日展開才經過1週，以往「滿城盡帶黃金甲」的得票結果首次變成「蔚藍海岸」，富邦球員在12個票選位置攻佔8席，更在7個位置取得領先優勢，人氣王形成戴培峰、曾峻岳的富邦球員「網內互打」更是自2004年後首見。由於票選還要進行2週至6月15日，兄弟球員票數是否迎頭趕上逆轉局勢、人氣王在最後關頭是否出現翻轉，勢必都成為關注焦點。

中職2026年明星賽 各位置領先球員中職2026年明星賽 各位置領先球員

人氣王戴培峰、

曾峻岳互打

明星賽票選由「黃金聖衣」霸榜超過20年，隨著今年中信兄弟從打完第6場（1勝5敗）就單獨墊底，票選開跑日正值剛在大巨蛋主場3連戰被味全龍橫掃，票選才進行4天就面臨可能追平中信自2014年接手球隊後最長的9連敗，相較之下，富邦今年不僅戰績「不一樣了」，又有大巨蛋主場3連戰累計10萬6510人次創下中職3連戰最高票房的氣勢拉抬，明星賽票選反映兩隊上半季的此消彼長。

最引人矚目的人氣王，扣疫情停辦的2020-21年，已經連續19屆都穿黃色球衣，從彭政閔（2005-19年）、王威晨（2022、24年）到江坤宇（2023、25年）不曾中斷，今年得票前3名的球衣卻都不是黃色，前2名戴培峰、曾峻岳的得票相繼突破16萬票，戴培峰的領先優勢約在700票上下，陳傑憲是前4名內唯一的非富邦球員。

爪爪寄望江坤宇逆轉勝

值得注意的是，在中信前天於大巨蛋打出本季第3次連勝後，除了原本位居領先的「黃金二游」岳東華、江坤宇，先發投手羅戈、一壘手許基宏的票數明顯增加，王威晨在三壘手只落後王念好不到2,000票，江坤宇即將成為第5位得票破15萬票的球員，落後戴培峰的差距縮小至1.5萬票內。

李東洺、張育成5月MVP

中職聯盟昨公布5月投打MVP，李東洺以4勝0敗、防禦率0.75，張育成出賽21場，5轟、10打點、17得分，打擊率3成71、攻擊指數1.171，成為富邦接手球隊10年來，首見包辦單月投打MVP。

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