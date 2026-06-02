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台將唯一希望 梁恩碩法網女雙晉8

2026/06/02 05:30

梁恩碩挺進法網女雙8強，續寫個人在大滿貫的最佳成績。 （資料照，取自梁恩碩臉書）梁恩碩挺進法網女雙8強，續寫個人在大滿貫的最佳成績。 （資料照，取自梁恩碩臉書）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕梁恩碩昨攜手日本搭檔青山修子，在法國網球公開賽以6：1、6：3橫掃張瑋桓（香港）／埃里亞維茲（斯洛維尼亞），挺進女雙8強，梁恩碩也續寫個人在大滿貫女雙的最佳成績。

身高158公分的梁恩碩與154公分的38歲老將青山修子，靠著速度及各自在前後排的優勢以小搏大，首盤沒被逼出任何破發，還上演3度破發，進入次盤雖一度陷入1：3落後，但兩人之後連保帶破橫掃5局後來居上，連3輪都以直落二過關。

2名未滿20歲球員

闖進法網男單8強

男單部分，19歲的巴西少年豐塞卡昨在法國網球公開賽16強以7：5、7：6（10：8）、5：7、6：2力退兩屆亞軍的挪威一哥魯德，而另名同樣19歲的西班牙小將霍爾達以4：6、4：6、6：1、6：2、6：2大逆轉同胞好手布斯塔，首闖大滿貫8強。

這是四大滿貫賽在公開年代以來第12次至少2名未滿20歲球員闖進男單8強，且近7次都在法網發生，最近1次則在2022年法網，而今年在羅蘭加洛斯吹起的「青春風暴」不止於此，20歲的捷克好手希門克以6：3、7：6（8：6）、4：6、2：6、6：3扳倒俄羅斯11種子盧布列夫，締造本世紀首次在大滿貫賽有3名未滿21歲球員晉級男單8強的紀錄。

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