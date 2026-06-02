NBA總冠軍戰熱炒 尼克主場票價飆到940萬

尼克主場最高票價已炒作到940萬台幣，創天價紀錄。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA總冠軍賽將在台灣時間週四登場，由尼克和馬刺重演1999年爭冠戲碼。由於兩隊都已多年未挺進總冠軍賽，導致門票價格飛漲，美媒指出，目前尼克主場最高票價已炒作到30萬美元（約940萬台幣），創天價紀錄。

尼克自1999年重返總冠軍賽，讓紐約球迷陷入瘋狂，票價跟著水漲船高。《yahoo sports》指出，NBA總冠軍賽門票需求激增，總冠軍賽第3戰在尼克主場麥迪遜廣場花園登場，門票價格已超過3萬美元（約94萬台幣），場邊席在轉售市場上的價格更飆升至30萬美元以上。

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馬刺G1門票

最低也要3.4萬

馬刺要迎來溫班亞瑪生涯首次總冠軍賽，門票價位相較於紐約稍「親民」，主場AT&T中心第一場比賽最便宜門票起價為每張1097.18美元（約34402台幣），為上層看台位置，場邊席起售價約每張2萬3000美元（約72萬台幣）。

本季例行賽馬刺碰上尼克取得1勝2負，其中一敗還是季中錦標賽冠軍戰，但近期國際賭盤出爐，普遍看好馬刺奪冠。名人堂球星魔術強森分析起兩隊戰況時表示，屆時關鍵是兩隊的防守策略，「我好奇會由誰來守溫班亞瑪，畢竟他們不像雷霆有雙塔，而馬刺的防守也很強悍，尼克進攻肯定不會像前幾輪一樣順。」

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