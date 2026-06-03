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邱智呈驚天轟 兄弟確定無緣爭季冠

2026/06/03 05:30

兄弟吞下主場6連敗。（記者王藝菘攝）兄弟吞下主場6連敗。（記者王藝菘攝）

3分砲帶起獅隊氣勢

〔記者倪婉君／台北報導〕在發布重大人事異動後，中信兄弟昨在大巨蛋以3：7不敵統一獅，另一地味全龍贏球，中信上半季封王數字歸零、確定無緣爭季冠軍，而先發投手菲力士在5局上挨前隊友邱智呈3分砲，首次迎戰老東家以敗投收尾。

邱智呈驚天轟 兄弟確定無緣爭季冠獅隊邱智呈3分砲致勝，連兩場獲選單場MVP。
（記者王藝菘攝）

兄弟開季戰績不佳，儘管上週六、日對富邦悍將收下二連勝，但畢竟之前是一波8連敗，昨賽前以13勝29敗1和墊底，昨役結束確定收下第30敗。兄弟賽前宣布由原任二軍總教練彭政閔接任領隊一職，教頭平野惠一在被問及敏感的人事問題時，僅表示：「等下球團會有聯訪，有任何問題請在聯訪時詢問。」中信育樂營運長劉志威則表示，人事異動和戰績沒有關係，目前為止也並無教練團調整的規畫。

兄弟昨在2局下靠9棒陳九登的適時二壘安打先馳得點，去年譯名「飛力獅」的菲力士在前4局僅被敲2支安打並未失分，但關鍵5局上，他先被首名打者陳聖平敲安，1出局後又保送張皓崴，形成一、二壘有人危機，接著對1棒邱智呈先投3顆壞球，纏鬥到第7球被擊出右外野3分砲，則種下敗因。菲力士6局續投不但再失分，也留下兩出局滿壘危機退場，該半局再失2分，累計此役5.2局被敲7安並送出4次保送失5分，披黃衫的兩場先發都吞敗。

獅隊郭俊麟先發5局奪勝。（記者王藝菘攝）獅隊郭俊麟先發5局奪勝。（記者王藝菘攝）

郭俊麟收下第3勝

邱智呈前一場對味全龍才擊出致勝安打，並首次獲選單場MVP，昨又再扮功臣，以本季第2轟一棒讓菲力士吞敗，讓因腰部不適被抽出先發打序的陳傑憲在場邊為他激動吶喊，更連兩場獲選單場MVP。郭俊麟先發5局僅失1分，因送出4次保送導致用球數96球，仍收下本季第3勝。

對於「小黑」邱智呈的表現，「餅總」林岳平賽後表示，「他是我們球隊的開路先鋒，只要有辦法上壘，無論是得分或攻擊，對我們是很棒的起爆劑。」至於菲力士，餅總則指出，前半段其實攻擊打得很好，但都打到守位，「小黑那一棒，把球隊的攻勢都帶起來」。

兄弟在9局下出現驚喜，擔任先發8棒的林瑞鈞轟出生涯首轟，再添1分。

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