恰領隊上任 國家隊主帥人選洗牌

兄弟昨賽前宣布重大人事異動，彭政閔（右）接任領隊，周思齊擔任農場主管。（記者王藝菘攝）

彭政閔接任兄弟領隊

〔記者倪婉君／台北報導〕若從中信兄弟前身兄弟象算起，彭政閔是隊史第10位領隊，更是首位球員出身的領隊，他不但在球員時代是「兄弟的臉」，如今更要以新身分打造全新兄弟精神，他坦言：「心情很複雜，就是盡力而為，讓球隊愈來愈好。」只是彭政閔一直是年底亞冠賽、甚至明年12強台灣隊總教練的熱門人選，換上球隊新身分後，責任更重，恐難再分心接國家隊教頭。

現年47歲的彭政閔在2001年中職季前選秀獲兄弟象第1指名，展開他成為球隊靈魂人物的起點，歷經2013年季後兄弟由中信集團接手，並於2019年9月29日舉行盛大引退賽，退役後先出任副領隊兼任農場總監，更於2023年5月臨危受命接下一軍兵符，隔年再轉任二軍總教練兼農場主管，直到昨天球團正式宣布即日起接任領隊。

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已著手29日選秀策略

中信育樂營運長劉志威昨主持說明集團旗下職棒、職籃的人事異動，強調此舉是因應運動產業的全面升級，必須進行更專業的人才分工，才會將他自身原本兼任兩隊領隊的身分卸下，分別交由彭政閔和陳暉去主導中信兄弟和中信特攻。此外，彭政閔原本的職務也進行分工，分別由林明憲接掌二軍兵符、周思齊擔任農場主管。

對於何時收到接任領隊的通知、考慮多久才接下新挑戰，彭政閔都未做出明確回應，只表示：「我覺得現階段講（考慮）多久不是重點，該如何把工作做好、幫助球隊，才是現階段最重要的目標。」面對29日選秀在即，彭政閔已跟農場教練討論過，並有針對球隊關注的球員持續掌握進度，他也會再跟周思齊溝通討論。

中信兄弟歷任領隊

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