蔣銲甩尾 龍隊史最快30勝

蔣銲和家人一起分享MVP喜悅。（記者林正堃攝）

龍隊洋投蔣銲先發7局無失分，重回防禦率王寶座。

（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕穩居聯盟龍頭的味全龍昨在輸球魔術數字即熄滅下，洋投蔣銲7局無失分好投，加上包括郭天信陽春砲在內，隊友給予分數奧援，終場以3：0擊敗樂天桃猿。在富邦悍將、台鋼雄鷹昨天都未出賽下，龍隊創隊史最速30勝（打45場），魔術數字來到M12。

配速投出7局優質先發

蔣銲僅首局被首位打者陳晨威擊出1支安打，送出8次三振、3次四壞球。首局被敲安、保送後，蔣銲製造雙殺化解危機，之後僅5、6局再各投1次保送，完全封鎖樂天打線，防禦率降至1.07，在補足投球數後也重回防禦率王寶座。

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蔣銲坦言，球季仍在進行，他不那麼在意個人獎項，團隊表現更加重要，「每個人都希望贏球，開賽前誰都不知道誰又跳出來當英雄奠定勝基。我們現在團隊氛圍很好，也不吝嗇彼此分享。」

龍隊郭天信7局下敲出本季第5轟。（記者林正堃攝）

樂天先發投手魔爾曼僅因野手選擇失1分，5局被首位打者王順和敲二壘打後，手指一度出現狀況，但並未因傷退場。續投後連同三振郭天信在內，魔爾曼僅再投1次保送，但未失分化解該半局，後續投6局失1分。莊昕諺7局接手，被郭天信擊出陽春砲，龍隊拉開比分。

龍隊總教練葉君璋說，看得出蔣銲想要投長局數，前5局有刻意配速，後面則越投越穩定。郭天信擊出追平生涯單季最多的5轟，葉總則說：「今年他的身體狀態和心態都進步很多，不過還是感覺得出最近有點壓力，他攻守表現都對我們很有幫助，希望他繼續保持好狀態。」

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