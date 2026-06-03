1/15前互不挖角洋將 「不如明訂轉隊費」

兄弟新洋投菲力士去年效力獅隊，原譯名為飛力獅。（記者王藝菘攝）

餅總建議取消時間限制

〔記者徐正揚／台北報導〕中職廢除「228洋將條款」，未來僅配合各隊作業時間，設立1月15日為原球隊議約最終日，該日過後該洋將即被視為自由球員。統一獅總教練林岳平建議，取消形式上的時間限制，改為訂定明確的轉隊費，更能貼近目前各隊的實際運作。

林岳平指出，「228條款」基本上只是形式，讓想爭取的球隊慢一點與別隊洋將簽約，像是一種「互不挖角」的默契，雖然廢除以後可以提前接觸，設定時間點其實沒有意義，除非設在4月球季開打以後才會有影響，「228只是洋將晚一點報到，來台前他們都會自主訓練，抵台後經過調整，直接打公辦熱身賽，狀態好壞自行負責。」

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獅議約洋將不競價 期限壓在12月底

林岳平認為，洋將合約到球季結束，12月底就可以各自努力，如果別隊願意用更高額的合約，交涉獅隊表現好的洋將，不如訂定轉隊費或轉籍費，「我從不排斥選手追尋更大合約，既然已經確定留不住，你喜歡我們的選手，球季結束想要買走，那就給我們轉隊費，我們不會非要留誰不可，也可以跟別隊交涉，只要球季結束就開放，大家自由接觸，用轉隊費補償就好。」

獅隊洋投過去10年有10位回鍋中職卻轉戰別隊，平均每年就有1位洋投被別隊簽走，林岳平表示，有的洋將轉隊是價錢問題，如果要用更高的合約價碼續留，就要承擔更高的投資報酬風險，此時球隊就會選擇不競價，開始思考能否用合理價碼找到同等戰力，「只要12月底確定無法完成簽約，我們就會尋求新的戰力，我認為，我們在找洋將這部分，確實有獨特的看法。」

林岳平指出，找新洋投的風險，在於不知道來台後能否適應，「找到可以快速融入的，戰力就好，找不到或找到不好的，就是輸啊！但從目前來看，我們都在成功的例子上，近期的方向也都不錯。」

統一獅近年洋投回鍋中職之後轉隊

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