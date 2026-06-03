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1/15前互不挖角洋將 「不如明訂轉隊費」

2026/06/03 05:30

兄弟新洋投菲力士去年效力獅隊，原譯名為飛力獅。（記者王藝菘攝）兄弟新洋投菲力士去年效力獅隊，原譯名為飛力獅。（記者王藝菘攝）

餅總建議取消時間限制

〔記者徐正揚／台北報導〕中職廢除「228洋將條款」，未來僅配合各隊作業時間，設立1月15日為原球隊議約最終日，該日過後該洋將即被視為自由球員。統一獅總教練林岳平建議，取消形式上的時間限制，改為訂定明確的轉隊費，更能貼近目前各隊的實際運作。

林岳平指出，「228條款」基本上只是形式，讓想爭取的球隊慢一點與別隊洋將簽約，像是一種「互不挖角」的默契，雖然廢除以後可以提前接觸，設定時間點其實沒有意義，除非設在4月球季開打以後才會有影響，「228只是洋將晚一點報到，來台前他們都會自主訓練，抵台後經過調整，直接打公辦熱身賽，狀態好壞自行負責。」

獅議約洋將不競價 期限壓在12月底

林岳平認為，洋將合約到球季結束，12月底就可以各自努力，如果別隊願意用更高額的合約，交涉獅隊表現好的洋將，不如訂定轉隊費或轉籍費，「我從不排斥選手追尋更大合約，既然已經確定留不住，你喜歡我們的選手，球季結束想要買走，那就給我們轉隊費，我們不會非要留誰不可，也可以跟別隊交涉，只要球季結束就開放，大家自由接觸，用轉隊費補償就好。」

獅隊洋投過去10年有10位回鍋中職卻轉戰別隊，平均每年就有1位洋投被別隊簽走，林岳平表示，有的洋將轉隊是價錢問題，如果要用更高的合約價碼續留，就要承擔更高的投資報酬風險，此時球隊就會選擇不競價，開始思考能否用合理價碼找到同等戰力，「只要12月底確定無法完成簽約，我們就會尋求新的戰力，我認為，我們在找洋將這部分，確實有獨特的看法。」

林岳平指出，找新洋投的風險，在於不知道來台後能否適應，「找到可以快速融入的，戰力就好，找不到或找到不好的，就是輸啊！但從目前來看，我們都在成功的例子上，近期的方向也都不錯。」

統一獅近年洋投回鍋中職之後轉隊統一獅近年洋投回鍋中職之後轉隊

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