尼克今踢館馬刺 獲林書豪「聲」援

NBA雙雄爭霸之路

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA總冠軍賽今天點燃戰火，由馬刺和尼克復刻1999年爭冠戲碼。這也是「法國怪物」溫班亞瑪加入NBA後首度爭冠，加上兩隊都已超過10年未曾問鼎冠軍，不只門票售價創新高，還有大量賭金注入運彩，讓這系列賽未演先轟動。

馬刺溫班亞瑪今將率隊在主場迎戰尼克。（美聯社）

總冠軍戰開打

林書豪將以ESPN分析師的身分，參與NBA總冠軍賽轉播工作。 （資料照）

賭盤選邊馬刺

尼克一哥布朗森季後賽場均拿下27分、6.6助攻。（路透）

馬刺隊史曾拿下5座總冠軍，前次奪冠已是2014年。馬刺本季展現絕佳氣勢，接連淘汰拓荒者、灰狼，更和尋求衛冕的雷霆廝殺7場後勝出，斑馬也在這系列賽繳出27.3分、10.9籃板，他的發揮將是關鍵。

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溫班亞瑪淡定的表示，總冠軍賽就只是另場比賽而已，「說到底，球場只能容納2萬人，所以其實沒什麼差別。」

尼克前次奪冠已是1973年，他們季後賽連兩輪分別橫掃七六人、騎士，打得順風順水，但布朗森坦言，馬刺防守陣容強悍又年輕，肯定是這系列賽最大考驗。

另外，曾在尼克掀起「林來瘋」的林書豪將加入ESPN轉播團隊，擔任分析師，他很開心看到老東家距離總冠軍只剩4場勝利，「我一直覺得尼克球迷值得擁有最好的表現，他們太熱情了。」他希望藉由過去參與季後賽的經驗，轉播時轉換成球迷聽得懂的語言。

球評逆風觀點：

尼克經驗、陣容吃香

國際賭盤普遍看好馬刺能奪冠，但球評古硯偉認為，這會是馬刺今年季後賽碰到細節最多的系列賽。相較於先前對手雷霆、灰狼，尼克是連兩輪橫掃，有較長的休息時間，也無傷病問題、陣容完整，他們可以展現的攻防戰術變化相對更多、可以更主動，「尼克在經驗、身材的高度和厚度上，相對於馬刺又更好，除非這系列賽溫班亞瑪又進化到另個高度，否則尼克相對吃香。」

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