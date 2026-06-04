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報告部長系列》培育全民博雅運動素養 洋神部長這一題怎解?

2026/06/04 05:30

2024年9月初運動部成立前召開諮詢小組會議，李洋（左）獲聘擔任諮詢委員。（資料照，行政院提供）2024年9月初運動部成立前召開諮詢小組會議，李洋（左）獲聘擔任諮詢委員。（資料照，行政院提供）

如果要列出運動部核心業務，「體育班」絕對是洋神部長必須直球對決，內含體育教育的普遍性、體育班革新後如何維繫國際競爭力兩個層面的問題，也是落實國民體育法，對運動部來說重中之重，說不定這一題還可以創造宇宙無敵聲量。

改革體育班責無旁貸

莫忘時任諮詢委員初衷

「體育班學科學習需要被注重，現今許多學生運動員學科的學習是捨棄掉的一環，應培育提升學識及素養，培養其未來成為運動明星的內涵。」這是運動部成立前諮詢會議上，奧運雙金李洋的意見，在李洋當上運動部長8個多月後，監察院報告卻認為運動部也甩鍋體育班的各種問題！

台灣運動競技一直作為滿足國族榮光的工具，體育班便是追逐獎牌的縮影，集菁英選手從小接受職業化訓練成奪牌機器，數十年來邏輯未曾改變，衍生許多問題，現今運動部委託特定體育團體的業務中，「培育潛力運動選手」依舊是花大把經費的重點工作，潛優選手來源便是體育班，在運動部成立前諮詢會議上，連專業運動員出身的吳燕妮、曾文鼎都呼籲改革體育班，乃至於還不是部長時的李洋也揮舞著大旗。

跨部會匡正體育教育

運動部不能再被說甩鍋

改革體育班不只是解決選手過度訓練、受教權被犧牲、價值觀扭曲等問題，更代表運動部推行全民運動的核心理念，如何讓運動成為國民生活的一部分，並且從中培養運動菁英參與國際賽，其實許多有識之士早就提出良策，寄望運動部成立的契機「匡正」體育教育，從培養學童對運動的樂趣出發，回歸「人」的本質，給每一位學童參與運動的健康環境，輸、贏不是全部，要培育所有人博雅的運動素養。

學校體育、體育班革新當然不是成立運動部就能迎刃而解，教育部也身居要角，次長張廖萬堅在運動部成立前公開表示，教育部將與運動部共同合作國小體育班轉型，從國小到高中階段，推動體育班轉型6年計畫，希望國小運動競賽以社區為單位，競賽成績優異學校作為社區運動發展強化中心，不再侷限代表學校，而以社區為組隊單位，讓國小生不用遠程跨縣市參賽，讓更多學生參與，提升運動興趣。

從法律層面來看，國民體育法第14條規定，「高級中等以下學校及專科學校5年制前3年應安排學生在校期間，除體育課程時數外，每日均應參與體育活動，其每星期合計應達150分鐘以上，並針對身心障礙學生提供適應體育教學，確保身心障礙學生平等參與體育活動課程。」運動部落實國民體育法要扮演什麼角色？

看似共識度極高的體育班轉型議題，運動部成立前，教育部已提出對策準備跨部會協調，何以運動部成立8個多月後，監察院的調查報告卻認為兩個部會互踢皮球？運動部應對的具體策略為何，洋神必須說明清楚，不能只給蒼白無力的說法敷衍過去。

（記者王元鴻）

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