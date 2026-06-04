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法網》茲維列夫5度闖4強 最接近冠軍的一次

2026/06/04 05:30

茲維列夫晉級法網男單4強，期盼終結大滿貫亞軍命運。（法新社）茲維列夫晉級法網男單4強，期盼終結大滿貫亞軍命運。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕德國第2種子茲維列夫在法國網球公開賽男單8強以7：6（7：3）、6：1、6：3拍落19歲西班牙新星霍達爾，6年來第5度闖進法網4強，距離擺脫「悲情亞軍」名號只差2勝。

兩大魔王出局

有機會首奪大滿貫

茲維列夫3度闖進大滿貫決賽都屈居亞軍，包括2024年在法網鎩羽而歸，本屆西班牙名將艾卡拉茲因傷缺陣，義大利球王辛納、塞爾維亞傳奇喬科維奇相繼出局，也讓茲維列夫極有機會迎來首座大滿貫冠軍。

茲維列夫表示，並不在意是否成為奪冠熱門，「我專注於下一場比賽，專注於站在對面的對手，這也是我唯一能掌控的事情，現在有很多極具潛力的年輕球員，我必須相信自己。」

茲維列夫準決賽將遭遇捷克20歲新星門希克，兩人今年在馬德里大師賽16強首度交鋒由茲維列夫勝出。門希克8強以6：4、6：3、7：6 （7：3）橫掃巴西好手豐塞卡，成為捷克史上最年輕闖進大滿貫賽男單4強的球員。

女單賽場則上演公開年代大滿貫8強首見的烏克蘭內戰，23歲的科絲秋克以6：3、2：6、6：2力退前輩斯維托麗娜，生涯首闖大滿貫女單4強，寫下17連勝，準決賽將遭遇19歲俄國「天才少女」安德烈耶娃。

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