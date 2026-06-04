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邱品蒨逆轉依瑟儂 第一次贏世界前10

2026/06/04 05:30

邱品蒨鏖戰3局扳倒泰國一姐依瑟儂。（資料照）邱品蒨鏖戰3局扳倒泰國一姐依瑟儂。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣一姐邱品蒨昨在超級1000系列印尼羽球公開賽首輪，以19：21、21：16、21：19扳倒世界排名第7的泰國名將依瑟儂，收下對戰首勝挺進16強。

世界排名13的邱品蒨去年曾奪下南韓大師賽冠軍，今年德國公開賽闖進8強，上週新加坡公開賽則在16強止步。

昨碰上未戰勝過的依瑟儂，邱品蒨開局一度取得領先，可惜最後未能擋下對手反撲丟掉首局，第2局她展現強悍防守實力，多次擋住依瑟儂刁鑽攻擊，轉守為攻，連兩局都後來居上。提到決勝局被依瑟儂化解第1個賽末點，邱品蒨笑說：「當時真的很緊張，一度覺得我要輸了，但好險自己沒有放棄。」

「這大概是我近期打得最好的一場，先前因為調整動作還在適應，狀況沒有到很好，再碰上依瑟儂我也告訴自己別想太多，更能放寬心來打。」邱品蒨透露，這是她首度戰勝世界前10的選手，尤其防護員鼓勵她要多相信自己的防守，也讓她展現防守能力。邱品蒨下一場將碰上世界排名24的泰國美少女歐帕妮普，過去對戰吞下2連敗，希望這次有所突破。

小天15連勝王子維

男單方面，台灣一哥周天成在台灣內戰中以21：8、10：21、21：12擊敗王子維，豪取對戰15連勝。

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