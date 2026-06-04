面對無緣兄弟 銳力獅下重手

兄弟遭獅隊完封。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅洋投銳力獅昨展現壓制力，主投7.2局無失分，率隊以2：0擊敗中信兄弟，拿下3連勝。

獅隊捕手張翔攻守端都建功。 （記者林正堃攝）

7.2局完全壓制

銳力獅先發7.2局無失分，率獅隊拿下3連勝。 （記者林正堃攝）

獅奪3連勝

兄弟洋投羅戈昨賽前援護率僅1.35，比獅隊布雷克的1.56少。羅戈昨2局上因觸身球送潘傑楷上壘後，張翔適時安打失1分，但苦撐6局隊友卻1分未得，讓他再次以敗投候選人身分退場。9局上，獅隊面對吳俊偉，潘傑楷2出局時選到保送，陳聖平適時長打，幫獅隊添加保險分。

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銳力獅2024年季中原有機會加盟兄弟，但當時選擇韓職三星獅，今年來台加入統一獅後，本季首度對戰兄弟就繳出6局僅被敲1安打的超優內容，但無關勝敗。

昨天再度迎戰兄弟，銳力獅依舊展現宰制力，雖在2局遭詹子賢安打、江坤宇短打推進，被攻佔得點圈，仍力保不失。他投到8局上2出局，被張士綸敲安後退場，總計投7.2局用105球，被擊出4安打、送出6次三振，首次獲得單場MVP。接手的高鹽將樹替銳力獅守住壘上跑者，也讓銳力獅對兄弟連續兩戰無失分。

首度搭捕張翔

攻守獲奧援

銳力獅前兩場先發面對富邦、樂天，各失7、4分，昨止跌回升。銳力獅提到，昨策略是積極攻擊好球帶，之前執行面上有瑕疵，昨役收到好效果。銳力獅也提到捕手張翔，直言雙方是第一次實戰搭配，「賽前我們討論的策略確實執行，張翔打擊跟守備都幫助很大，搭配起來也很舒服。」

兄弟前天敗給統一獅之後已成為本季首支無緣上半季冠軍的隊伍。總教練平野惠一昨賽前也向支持兄弟的球迷道歉，「首先，對於一直努力支持我們的球迷，感到很抱歉。我們一定會正視這個現實，再次創造強隊並齊心努力。」這是他來台第3年，球隊今年戰績雖不佳，他仍會藉著今年的經驗繼續努力。

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