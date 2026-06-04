王建民為什麼動怒? 餅總理解加爆料

王建民（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟前天比賽後段頻失分，3：7輸給統一獅，成為首支無緣上半季冠軍的隊伍，比賽到了9局出現插曲，兄弟投手盧孟揚9局上登板，開局就連投3個保送，投手教練王建民在跟牛棚通完電話後，罕見動怒、怒關電話門，被轉播單位拍到，當下球評和主播都驚訝沒看過這樣生氣的王建民，球迷更是熱議一整天。

建仔道出對年輕投手期許

昨賽前，王建民在幾經考量後決定接受平面媒體訪問，解釋當下動怒原因。王建民說：「今年戰績不理想，落後時讓年輕選手上場，希望他們把握機會。」王建民坦言，盧孟揚投球出發點沒錯，想投到打者難以攻擊的位置，但考量當下比分落差，加上邊邊角角的球裁判若不青睞，連續壞球容易讓自己陷險境。

請繼續往下閱讀...

王建民也透露，盧孟揚在昨天賽前來向他道歉。王建民說：「其實不用跟我道歉，選手要什麼樣的成績就要拿出什麼表現，希望選手繼續努力。」王建民也提到，年輕投手其實不必因戰況把自己綁住，他希望看到選手拿出該有的東西、開心並放心表現自己。

餅總坦承溝通方式更火爆

王建民對子弟兵諄諄教誨，國家隊共事過的獅隊總教練林岳平頗有同感。林岳平笑說，王建民平時和藹可親，前天動怒可能大家都嚇到，但也可以理解，「對選手期待很高，但選手的表現讓教練無法掌握，當然會比較躁。」至於自己平時怎麼跟選手叮嚀，餅總笑說：「我更火爆，只是我都躲起來，不會被拍到。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法