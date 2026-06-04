猿11安看似凶猛 慘輸龍10安火力

龍隊李凱威4安猛打賞，本季第2度獲選單場MVP。 （記者陳志曲攝）

得分效率低 對戰5連敗

猿隊總教練曾豪駒賽前對打線喊話，（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿是全聯盟攻擊火力最貧乏的球隊，前天慘遭味全龍1安打完封，昨全場雖敲11支安打火力復甦，無奈攻勢無法有效串聯，加上投手群壓不住陣腳，最終味全就以7：3擊敗樂天取得對戰5連勝，本季味全對樂天戰績取得7勝2敗絕對優勢。

味全龍隊史半季最多勝

龍上半季魔術數字M10

味全昨贏球，上半季戰績31勝15敗、勝率6成74傲視全聯盟，加上另一地富邦悍將輸球，味全上半季封王魔術數字減為M10，最快下週四即可登頂。味全明天再勝，即可追平隊史半季最多32勝紀錄，繼而挑戰40勝高門檻。

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前役在天母遭味全1安打完封，昨回到桃園主場賽前，樂天總教練曾豪駒緊盯賽前打擊練習，他說，「這感覺其實很不好，相信選手想贏每一場比賽，這陣子看到有些球員頭都低低的，要問自己為什麼每天要到球場，是用什麼心態來面對比賽，這需要每個人發自內心想辦法贏球的渴望。」

曾總的喊話初見成效，樂天團隊敲出11安，攻擊火力看似凶猛，但只在3局下靠宋嘉翔陽春砲，7局下3安進帳1分，9局下滿壘只攻下1分。

李凱威繳4安猛打賞跑回2分，本季第2度獲選單場MVP，他表示，很久沒有這麼好的打擊手感了，滿意外的，季初一直在找好的打擊感覺，期間還沒達到理想狀態，慶幸自己有堅持住。

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