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鷹打爆悍將 魔鷹花式打法出彩蛋

2026/06/04 05:30

悍將內野手劉俊豪8局下完成生涯初登板。（記者李惠洲攝）悍將內野手劉俊豪8局下完成生涯初登板。（記者李惠洲攝）

前5局灌10分

魔鷹8局下左打變右打，擊出高飛犧牲打，進帳單場第4分打點。（記者李惠洲攝）魔鷹8局下左打變右打，擊出高飛犧牲打，進帳單場第4分打點。（記者李惠洲攝）

戰績獨居第2

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹昨晚回澄清湖主場火力大爆發，前5局猛灌10分追平隊史紀錄，包含2局下曾子祐引爆5分大局的清壘三壘安打，及4局下魔鷹獨居全壘打王的本季第8轟，終場以13：2重挫富邦悍將，獨居上半季第2。

台鋼先發艾速特2局上被王念好適時安打敲進第1分，隊友下半局就討回來，郭阜林保送後，王博玄擊出二壘滾地球，原本可能形成雙殺，富邦二壘手林澤彬沒觸到跑者，快傳一壘又安全上壘，形成1出局一、二壘有人，台鋼沒放過機會，獲2次保送走回追平分，曾子祐更補上三壘安打，率隊猛攻5分大局。

隊友守備不幫忙，富邦先發阿部雄大控球也沒前幾場精準，4局下在2出局被魔鷹推出中左外野方向的3分彈，僅撐4局，被敲6支安打狂掉8分，追平日籍左投在中職史上單場最多失分紀錄，苦吞生涯首敗，防禦率也從0.93飆到3.86。

魔鷹敲出本季第8轟澆熄富邦的反攻氣焰，也超越張育成、蘇智傑和朱育賢的4轟，他僅花43戰達陣46分打點，打破2007年前中信鯨卡洛斯的44場，寫下洋砲史上最快，目前獨居全壘打和打點雙冠王。

富邦8局下推派內野手劉俊豪登板消化局數，魔鷹選擇站右打擊出高飛犧牲打，進帳第4分打點，為比賽後段增添高潮，最終劉俊豪投1局失3分，最速141公里、最慢66公里，在澄清湖完成生涯初登板。

魔鷹透露，他在2010年首度從左右開弓轉為固定左打者，前次嘗試右打是2015年在多明尼加，只是當時沒打到球就被觸身球，「這是我在中職第一次看到野手投球，正因為看到投手的球比較慢，跟上擊球會比較困難，站右打可能會讓打擊更加自然。」

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