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李東洺吃局功力大增 有請最強土投驗收

2026/06/04 05:30

李東洺（記者李惠洲攝）李東洺（記者李惠洲攝）

今對上黃子鵬

暌違3年交手

〔記者龔乃玠／高雄報導〕富邦悍將李東洺今晚肩扛奪下單月MVP後的首場先發，跟重返一軍的黃子鵬上演暌違3年的大對決，而近年土投中最會吃局數的「老虎」，正是今年李東洺參考學習的對象之一，今天希望能奪下兩人對決賽事中的首場勝投。

李東洺上月狂掃4勝0敗，防禦率僅0.75，勇奪生涯第1次的單月MVP，今年8場先發只有1場沒投滿5局，目前連續2場至少吃下6局，雖然犧牲一些三振率，但化身吃局數高手，變身「會贏球的投手」，最大改變是讓卡特球位移小一點，製造更多出局數，他說：「與其面對每個打者投很多球，今年的想法是投給他們打。」

今年萌生跟過往追求三振的不同想法，李東洺不諱言跟黃子鵬、江承諺等人有關係，「他們都是很會控球的投手，吃局數能力很強，我就想要向他們學習，把球丟到對方不好進攻的位置。」

李東洺並未忘記自己的特色，吃局數之餘也希望能像古林睿煬和徐若熙能製造揮棒落空，未來會朝這方向去努力，只是現階段會以吃局數的型態為主，「畢竟我想三振的話，控球就會變差。」

李東洺前次跟黃子鵬同場先發對決要追溯至2023年，當時名字還叫「李子強」，先發投5局失1分，可惜並未奪下勝投，今晚強碰相隔16天重返一軍先發的黃子鵬，競逐本季「最強土投」之名。

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