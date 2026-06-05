中職挑戰不科學進化 ABS明年大膽上一軍

美、韓職ABS電子好球帶比較表

欲啟用電子好球帶

5月31日鷹猿戰比賽後段戰況緊繃，雙方總教練都曾出來和主審針對好球帶的判決「交換意見」，圖右為猿隊總教練曾豪駒。（資料照）

卻還沒投入二軍實戰

大聯盟ABS好球帶採鷹眼系統，在每座球場設置12台光學高速攝影機。 （資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年大聯盟首度引進ABS電子好球帶系統（Automated Ball-Strike System，簡稱ABS）並採挑戰制，日前中職會長蔡其昌喊話，今年先在二軍測試ABS系統，目標明年一軍上路，立意雖好，然而美職在小聯盟實戰測試長達5年，準備好才在大聯盟施行，中職若急就章上路，恐怕會遭遇一連串難題。

大聯盟ABS電子好球帶示意圖

大聯盟ABS系統採鷹眼（Hawk-Eye），每座球場設置12台光學高速攝影機，透過電信大廠T-Mobile 5G網路傳輸和技術支援，中職則採Trackman，計劃跟進大聯盟採挑戰制。

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大聯盟今年球季正式啟用電子好球帶。（資料照）

中職聯盟表示，目前二軍有安裝Trackman的球場都在測試階段，每場也都有測試報告，只是今年電子好球帶挑戰制要投入二軍實戰，時間上有點趕。不少教練和球員私下表示，ABS系統應該在二軍比賽至少測試1、2年，確認沒有太多問題再於一軍施行會比較理想。

美職小聯盟測5年、

韓職二軍測4年才上路

美職在2021年小聯盟開始進行長達5年的實戰測試，期間發現很多問題並不斷調整修正，得到多數選手正面反饋，今年才正式在大聯盟施行。韓職ABS系統則在2020年二軍實戰測試4年，才於2024年在一軍上路。

取樣球員裸足身高

應求準確而非急就章

大聯盟ABS系統好球帶為2D平面判定，韓職則是3D立體判定，都須測量每一位選手的裸足身高，再將測得數據輸入系統，自動計算得出好球帶上下緣；中職計劃採2D平面好球帶，只是尚未測量選手的裸足身高，若只是套用官方身高恐有誤差。

當初美、韓職ABS系統測試遇到許多硬體設備和傳輸遭受干擾出錯的問題，每座球場環境條件不同，架設機器角度可能也會影響電子好球帶精準度，還有許多魔鬼藏在細節裡。

與投球計時器不同，ABS系統屬高度專業技術，必須投入大量資金研發測試，中職應求準確而非速成，在二軍實戰測試解決問題，確認系統穩定、好球帶更精確，再應用在一軍會比較理想。

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