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ABS貴又難伺候 韓職陣痛期逾4年

2026/06/05 05:30

2024年韓職一軍正式啟用ABS系統，中職會長蔡其昌（左）同年8月赴韓考察，與韓職會長許龜淵交流電子好球帶實施狀況。 （取自KBO官網）2024年韓職一軍正式啟用ABS系統，中職會長蔡其昌（左）同年8月赴韓考察，與韓職會長許龜淵交流電子好球帶實施狀況。 （取自KBO官網）

〔記者羅志朋／台北報導〕KBO南韓職棒從2020年起，在二軍試行4年ABS電子好球帶系統，直到2024年一軍才正式上路，即使如此初期問題仍一籮筐。

2024年一軍9球場

耗資逾4千萬台幣建置

韓職ABS系統採南韓運動數據公司「Sports2i」，所自行研發的PTS系統（Pitch Tracking System，投球軌跡追蹤系統），類似Trackman，值得一提的是，這家公司當初是由前KBO記錄組組長、體育記者和大學統計學系教授共同成立，目前南韓職業棒球、籃球、足球官方網站和數據資料庫，都由「Sports2i」包辦。

「Sports2i」早在十幾年前就自行研發PTS系統，透過架設在球場內的3台高速攝影機，計算出初速、位移軌跡等各項數據，由於頗受好評，韓職ABS系統委由該公司整合，2020至23年在二軍賽測試，2023年同步導入南韓高中、大學比賽，2024年一軍賽正式啟用，一開始在韓職9座一軍球場，每座安裝3至5台高速攝影機加上整套PTS系統，約花費20億韓元（約4186萬台幣），每年使用和維護費用至少10億韓元（約2093萬台幣）。

二軍試行錯誤

克服訊號、天候變數

韓職ABS系統全面由電腦判讀，主審戴耳機接收語音訊息宣判好壞球，一開始在二軍測試問題一大堆，例如將數據轉化成語音再傳送到主審耳機就花1.5至2秒，嚴重影響比賽節奏，耳機訊號常受球場轉播設備干擾，主審根本就聽不清楚，更離譜的是，大幅度變化球都落地了，結果竟被判好球，好球帶判定標準飽受質疑。

另外，每座球場架設高速攝影機角度與防風、防震動基準不一，導致攝影機微幅移動，好球帶有所差異，引發選手質疑各球場好壞球判決不一致，經過多年測試、調整，韓職ABS系統才算上軌道。

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