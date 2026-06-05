後勁看115條款 不想簽不如立刻放手

中職洋將議約期限更新，雄鷹洋投後勁則認為不需要拖到隔年1月15日。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中職在1日召開領隊會議，廢除聯盟規章第17章第96條、俗稱「228洋將條款」，未來僅配合各隊作業時間，設立1月15日為原球隊議約最終日，意即洋將可提前1個多月決定新球季去處。然而，曾受「228條款」牽制導致沒飯吃的台鋼洋投後勁直言，「這樣的修正仍未切中問題的核心。」

228洋將條款吃過虧

後勁在2023年球季吃過虧，當時樂天桃猿球團跟他講好，球季結束後2週內談好下一季新合約，結果一拖就是2個半月，直到隔年1月11日才獲明確告知不續約。如今「228條款」變成「115條款」，後勁仍不解為何球隊需要這麼長的時間才能做決定，並提到日本職棒在11月30日就是最後期限。

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站在中職球團的立場，考量作業需要時間，以及國外從耶誕節就開始放假，因而訂定1月15日為議約最終日。比起「228條款」，後勁認為當然對球員更有利，但問題核心是母隊若無打算續約，應該要立刻放球員走，而不是一直卡在「可能簽、可能不簽」的狀況。

後勁表示，了解球隊有自己的立場，或是不希望在場上面對這位洋將，但也要想想那些選手和他們的家庭，「你想不想跟這位選手續約，應該是很早就要知道的。」

洋將艾速特也表示不太喜歡新規定，「球隊通常有洋將清單，如果你說不，他們會往下找，而如果我們在聯盟有其他選擇，應該是要在1月15日前去探尋，而不是等待，因為球隊可能到時候都找好了。」

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