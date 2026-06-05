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PLG冠軍賽今開打 林志傑最後一舞

2026/06/05 05:30

勇士球星林志傑生涯總冠軍賽最後一舞。（PLG提供）勇士球星林志傑生涯總冠軍賽最後一舞。（PLG提供）

〔記者粘藐云／桃園報導〕PLG總冠軍賽今天在桃園巨蛋點燃戰火，由衛冕軍桃園領航猿迎戰富邦勇士，這也是勇士球星林志傑生涯總冠軍賽最後一舞，全隊將全力為他拚冠，讓生涯畫下完美句點。這季完成年度MVP三連霸的盧峻翔則喊話，全隊對於二連霸都很渴望，目標要再次捧起金盃。

勇士們拚冠 當退休禮物

43歲的林志傑這賽季結束後將卸下球員戰袍，勇士總教練許晉哲透露，全隊已達成共識，會盡力拚下這座冠軍，作為林志傑退休最好的禮物；而許總也從林志傑在台北小巨蛋引退賽後開始為他調整，希望他能以完全健康的狀態在總冠軍賽亮相，「他很高興我們可以重新回來去挑戰領航猿，我希望傑哥能打出像那兩場小巨蛋的退役賽，帶領球隊有跟去年不一樣的結果。」

對於全隊想為他拚冠，林志傑坦言非常感動， 他笑說：「我也想自己為他們拿下冠軍！」他認為，這展現了球隊的團結，大家互相幫忙、凝聚團隊意識，他希望球隊延續這樣的文化，「大家都專注在比賽中，盡力往冠軍的目標努力。」他也強調，雖然不一定能無時無刻「On Fire」，但只要上場就會拚盡全力。

盧峻翔︰珍惜最後對決

盧峻翔先前因傷缺席多場比賽，但他昨天表示，目前已恢復9成，大家對二連霸目標一致，「勇士現在狀態已和季初不同，不能輕敵。」至於和林志傑最後一次在系列賽對決，他說：「我覺得這個最後一舞，不只是我們要全力以赴，也要珍惜跟傑哥最後在場上的時光。」

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