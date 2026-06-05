女足出征沒帶隊醫 李洋︰先了解選手需求

李洋（記者劉信德攝）

以往只有亞奧運才有隊醫

〔記者粘藐云／台北報導〕女足工會前天爆料指出，台灣女足代表隊出國前往關島參與東亞盃資格賽，但沒有隊醫隨行，引發爭議。昨立法院教育及文化委員會上不少委員關切此事，運動部長李洋解釋，過去他為選手期間，隊醫大致上只有亞奧運層級比賽才設置，但會向工會、選手了解需求，未來針對醫療人員問題，可以再精進。

針對女足工會爆料，代表隊出國比賽沒有隊醫隨行一事，足球協會雖已馬上發聲明澄清，強調和人員配置有關，同時大會也有安排當地專業醫師，全程支援我國代表隊醫療需求，但仍引來不少批評。

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未來選手有需要可再精進

李洋表示，希望先跟工會、選手了解狀況，「即使假設只有7個職員的限定，也希望先跟選手了解他們的需求為何，再來進行參賽職員的指派。」過去身為運動員，李洋也常在國外出賽，他坦言，是否有隊醫隨行確實有差別，「但以往大概只有亞奧運時才有隊醫，以羽球來說，單項代表隊確實沒有。但每個項目、層級需要的隊職員都不一樣，女足有這樣的需求，代表其他運動項目也可能會有，若未來選手有需要，針對隊醫和醫療人員部分，我們可以再精進。」

至於目前預算呈現卡關狀態，但立法院教育及文化委員會召集委員羅廷瑋等立委日前組團赴日本考察營養午餐，引發質疑。

李洋坦言，預算審查延宕對運動部影響最深的單位是全民運動署，因為該署多為新興與延續性預算，最容易受到審查預算延宕衝擊，「所以還是希望，可以讓審查時程再盡速，當然，我們絕對尊重委員會的時程排序。」

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