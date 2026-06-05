法網驚奇之旅 梁恩碩闖女雙4強

梁恩碩（右）攜手青山修子勇闖法網女雙4強。 （取自法網官網）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕梁恩碩攜手日本老將青山修子在2026年法國網球公開賽再創驚奇，直落二扳倒13種子美拉德諾維奇（法國）／郭涵煜（中國），挺進女雙4強，續寫個人在大滿貫的最佳成績。

拚第2種子 搶決賽門票

梁恩碩不但是本屆台將最後希望，也是繼謝淑薇、詹詠然、詹皓晴之後，史上第4位挺進紅土大滿貫女雙4強，接下來她將與第2種子達妮莉娜（哈薩克）／克魯尼琪（塞爾維亞）對決，挑戰謝淑薇以來，第2位打進女雙決戰的台灣女將。

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身高158公分的梁恩碩與154公分的38歲老將青山修子，不具身材優勢，但兩人靠著速度及各自在前後排的優勢以小搏大，首盤在第9局完成關鍵破發成功突圍，次盤更在第7局激戰中破發成功，以未失一盤之姿連闖4關。

梁恩碩表示，青山修子在前排給對手壓力，自己則在後排製造機會，很開心一起搭檔，希望能夠保持狀態，繼續打出好表現。

科博利首闖大滿貫4強

男單方面，義大利第10種子科博利以4：6、6：4、6：4、6：4扳倒加拿大第4種子阿里辛，首闖大滿貫4強，他將遭遇同胞黑馬阿納爾迪，他在8強賽以7：5、5：2領先時，因貝雷蒂尼傷退晉級。

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