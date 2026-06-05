布朗森當刺客 尼克拿頭彩

尼克布朗森（中）領軍，在客場扳倒馬刺。（路透）

季後賽12連勝 史上第2長

〔記者吳孟儒／綜合報導〕昨在總冠軍賽首戰2度遭遇受傷驚魂的布朗森，第四節接管戰局拿13分，全場豪取30分，幫助尼克克服14分落後，在客場以105：95扳倒馬刺，季後賽拉出12連勝，並列史上第二長紀錄。

2度受傷驚魂 仍強攻30分

布朗森在首節撞到右膝，第二節還扭到左腳踝，上半場15投僅5中，前三節打完也只有22投7中，手感並不好，但他的信心從未動搖，多次持球突破撕裂馬刺防線，還在失去平衡上演高難度中距離進球，在決勝節決勝時刻連拿8分助隊擴大領先，展現關鍵先生的本領，他說：「這源自於我體內的自信，還有日復一日的訓練，但最重要的是隊友毫無保留的支持，大家都相信彼此。」

請繼續往下閱讀...

尼克教練M.布朗大讚布朗森就是大場面先生，「他總能挺身而出，這正是MVP該做到的事，我們把球交到他手裡，無論成敗都靠他，而他也成功帶領我們拿下勝利。」

布朗森在尼克季後賽生涯場均得分達29.2分，且迄今有27場得分至少達30分，排名隊史第一，另外，湯斯拿到18分、12籃板，阿努諾比17分，哈特雖只有3分，但進帳15籃板、6助攻、4抄截，都是贏球功臣。

球迷亂入 溫班亞瑪嚇到

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪拿26分、12籃板，但全場21投僅6中，還發生6次失誤，他賽後也為輸球主動攬責，而比賽中還出現一名男性球迷亂入球場跟他自拍的插曲，他說：「那幾乎和之前有一隻蝙蝠飛進球場時一樣讓我吃驚。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法