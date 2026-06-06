臺灣強女子公開賽 中信高球之星俞涵軒奪冠

中信銀贊助的俞涵軒昨日於TLPGA「臺灣強女子公開賽」封后。（TLPGA提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」俞涵軒，昨在TLPGA台灣強女子公開賽以3回合總桿210桿封后，奪下職業生涯第2座冠軍獎盃。

帶著2桿落後進入最終回合的俞涵軒，昨前9洞先抓下2鳥，一舉衝上排頭，轉場後維持穩定手感，再添3鳥，最終抓5博蒂、2柏忌，繳出69桿，以2桿之差逆轉泰國女將雪曼。

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2023年轉入職業的俞涵軒，去年10月在TLPGA科技希望巡迴賽第四站勇奪職業首冠，今年也在中國信託女子公開賽及大聯大女子公開賽分別拿下第3及第6名，表現日趨穩定。

俞涵軒表示，十分滿意這次整體表現，過程中不斷告訴自己保持平常心，很開心最終穩定發揮順利奪冠，也為7月日巡考試打一劑強心針。

俞涵軒感謝家人及球迷朋友一直以來的支持，也感謝中信銀行成為自己重要的後盾，讓她能專心在高爾夫的道路上持續努力，一步一步達到目標，之後會繼續加油、保持初心，朝向更高的目標邁進。

中信長期支持優秀具潛力的高爾夫選手，盼以企業之力協助選手站上國際舞臺，目前中信女子高爾夫之星包括程思嘉、林子涵、王馨迎、侯羽桑、侯羽薔、張子怡、吳佳晏、紀鈺愛、丁子云、劉芃姗、俞涵軒，其中吳佳晏世界排名高居台灣女子選手之首。此外，中信也贊助台灣男子職業高爾夫世界排名最佳的俞俊安。

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