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悍將逆轉獅 MVP張育豪自省過嗨

2026/06/06 05:30

悍將張育豪6局上敲出生涯首安，隔局進帳首打點，賽後獲選單場MVP。（記者羅沛德攝）悍將張育豪6局上敲出生涯首安，隔局進帳首打點，賽後獲選單場MVP。（記者羅沛德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅布雷克雖然連續8場交出最多失2分的優質先發，戰況卻在他退場後變調，富邦悍將靠7局上猛攻12人次鯨吞6分逆轉戰局，以6：2擊敗獅隊，中止3連敗，也讓味全龍上半季封王魔術數字停在M10，富邦新秀捕手張育豪生涯首安、首次單場雙安相繼達成，第7局的生涯首打點更幫助富邦超前比數，生涯首次獲選單場MVP。

生涯首安首打點出爐

布雷克用89球投完6局，被打2支安打無失分，還賞出7張老K，7局上續投只用6球，先被王念好二壘安打再保送范國宸，獅隊啟動牛棚派李軍接手，連續保送李宗賢、王勝偉奉送富邦第1分，再被池恩齊內野滾地球讓富邦扳平，獅隊再換投黃竣彥，先被張育豪擊出單場第2安讓富邦3：2超前，保送申皓瑋後又被林澤彬三壘安打清光壘包再丟3分。

微調選球視角收奇效

張育豪指出，之前多半是被三振（7打數被4K），每顆球都盲目攻擊有點太急躁，這場比較不一樣的是選球，把視線拉高一點再攻擊，首安出來有壓力釋放的感覺，首安的打席怎麼做出來的，首打點的打席就複製貼上，只是過程中有點太嗨，情緒控管要再好一點，「前陣子沒有安打，臉上的笑容都不見，也不太想說話，謝謝教練團與學長們的鼓勵。」

總教練後藤光尊表示，張育豪這場的工作做得非常好，雖然帶領投手的途中有點小問題，仍順利幫助先發投手拿到勝投，打擊上也打下超前分，7局下會換戴培峰接替蹲捕，主要是他太興奮了，腳踝好像扭了一下，「剛好投手也換了，就連捕手一起換掉。」至於張育成沒有出賽，考量他有手肘的問題，偶爾需要休息一下。

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