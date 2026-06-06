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去年是大巨蛋球僮 小獅昨上一軍

2026/06/06 05:30

獅隊戴伯丞生涯一軍初登場。 （記者羅沛德攝）獅隊戴伯丞生涯一軍初登場。 （記者羅沛德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅本週使用4名洋投先發，並利用洋將升降一軍的空檔，昨天把轉為正式球員不到20天的戴伯丞升上一軍，立刻排上先發守左外野打第2棒，去年世壯運在台北大巨蛋擔任球僮的他，對於首次在一軍出賽就在大巨蛋感到驚喜。

戴伯丞出身平鎮高中，去年參加選秀落榜，大專聯賽期間被獅隊以自主培訓選手簽下，幫助北市大勇奪冠軍後於2月向獅隊報到，5月20日轉為合約所屬球員，6月3日被球隊註冊，昨首次升上一軍遞補銳力獅的空缺，從自培轉正到升上一軍只花17天。他表示，因為前天就聽到可能先發，昨天賽前被告知時的心情很興奮，因為前天晚上已緊張完了。

戴伯丞自培轉正

17天奇幻旅程

戴伯丞指出，加入職棒雖才4個月，自認守備與打擊都有進步，5月轉正時沒想過何時會上一軍，3日中午在二軍剛吃完便當，突然收到上一軍的通知，回宿舍收行李時收到二軍總教練劉育辰發的訊息，提醒他，「上一軍不要想太多，把二軍做的東西做好就好。」昨天家人也到大巨蛋見證他在一軍的首場出賽。

總教練林岳平表示，戴伯丞在二軍打得很好，剛好獅隊是主場又有重要的主題日，有2場的空間讓他打看看，希望他能打出好成績。戴伯丞昨2打數0安打有1次犧牲觸擊，打完6局由林佳緯接替守外野。

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