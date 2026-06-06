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兩個政華開轟 黃袍的站上英雄舞台

2026/06/06 05:30

兄弟岳政華6局下轟出3分砲。 （記者廖耀東攝）兄弟岳政華6局下轟出3分砲。 （記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕從4局結束0：5落後，中信兄弟沒有放棄一路苦追，靠8局下許基宏擊出勝利打點安打，最終就以7：6逆轉勝樂天桃猿，敲出3分砲的岳政華則獲選單場MVP。

猿隊林政華4局上敲出本季首支全壘打，也是生涯首發滿貫砲。（記者廖耀東攝）猿隊林政華4局上敲出本季首支全壘打，也是生涯首發滿貫砲。（記者廖耀東攝）

岳政華、林政華

同場紅不讓

樂天桃猿小將林政華去年出賽100場掃出9轟，打擊率2成69，昨賽前為止，本季出賽32場全壘打產量仍掛零，打擊率僅1成62，他在4局上轟出滿貫砲一吐怨氣，本季首轟出爐，也是生涯首發滿貫砲，苦主是兄弟先發投手鄭浩均，樂天單局灌進5分取得領先。

昨天儼然是「政華日」，林政華率先開轟，6局下岳政華回敬一發3分砲，本季第2轟出爐，兩人是2019年U18世界盃冠軍隊友，接著兄弟靠江坤宇適時安打追平比分，兩隊戰成6：6平手，也讓鄭浩均敗投解套。

本季鄭浩均先發表現大起大落，他繳出6場優質先發，但也曾只解決1人次狂失9分，另有一次投3.1局失8分，昨用91球只投4局，好球只比壞球多1顆，全場出現6次四死球，控球不佳，被林政華轟滿貫砲更是重傷害，失6分都是責失，無關勝敗。

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