146km好戲多磨 王維中改下週先發

洪一中（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕落後上半季龍頭味全5.5場勝差的台鋼雄鷹，原本冀望昨起3連戰一舉拉近，可惜首戰因天公不作美延賽，總教練洪一中下午3點多就望雨興嘆，原計畫讓王維中明天回一軍先發的任務也取消，今、明由後勁、黃子鵬和「龍頭」拚輸贏。

龍鷹連2場因雨延賽

2連勝的味全昨賽前魔術數字就亮起M10，原訂派出「本土洋將」伍鐸在關鍵系列賽打頭陣，台鋼則派後勁應戰。昨高雄地區中午雖然雨勢稍歇，但接近下午3點時雷聲大作，3點多洪總就和工作人員討論是否會延賽，最終確定1、2名球隊無緣交手。

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洪總透露原本明天將由王維中先發，他昨未登錄但隨一軍練習，只是在連兩場因雨延賽後，後勁昨天先發延至今天，黃子鵬則延到明天。台鋼投手教練蕭任汶指出，目前是規畫王維中的先發延到下週，「從二軍的報告，他的球速有到146公里，是好消息，當然也要印證一下。」

味全今天未讓伍鐸順延1天先發，而是照既定的先發輪值由梅賽鍶擔綱。至於已隨一軍練習的隊長吉力吉撈．鞏冠今天是否重回戰線，總教練葉君璋則表示，「他已完全健康，但還要看天氣和場地的狀況，再來決定是否將他登錄一軍。」吉力吉撈4月5日因左膝後十字韌帶撕裂下二軍休養，日前已進行4場復健賽，確認傷勢已無礙。

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