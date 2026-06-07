夢想家絕地逆轉 成軍9年首冠

夢想家冠軍教頭簡浩剪籃網。（TPBL提供）

連拿3勝奪魁

夢想家在搶七大戰擊敗國王，團隊高舉隊史首座冠軍盃。（TPBL提供）

大老闆賞3500萬

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家昨在TPBL總冠軍賽第7戰，靠班提爾貢獻29分領軍，以90：78打敗新北國王，在主場洲際迷你蛋拋下綠色彩帶，成軍9年終於等到隊史首冠，班提爾獲得總冠軍賽最有價值球員，海碩集團董事長韓國福在封王儀式上宣布頒發冠軍獎金3500萬。

2017年成立的夢想家歷經ABL、PLG，上季轉戰新成立的TPBL，本季終結連4季一輪遊魔咒，自2021年後重返總冠軍賽，面對衛冕軍國王在系列賽1：3落後下展現韌性，連拿3勝逆襲成功。

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休賽季接任主帥的簡浩表示，整季不斷向球員強調「相信」這件事，「只要相信就什麼都做得到，就算處於落後也一樣，就是一場一場來，相信這個體系、相信教練。」他隨後又補充，拿下這座冠軍只有一句話：「好爽！」

蔣淯安返鄉效力

第一冠意義非凡

34歲的主控蔣淯安在SBL、T1都曾率隊奪冠，如今終於幫家鄉球隊拿下隊史首座金盃，他坦言，「這座冠軍有不同的意義，回來台中一直都很想幫助球隊付出，雖然過程很多不如意，但拿到冠軍一切都值得了。」

2020年就加盟夢想家的後衛林俊吉隨隊走過年年一輪遊的低潮，生涯首枚冠軍戒總算到手，他有感而發指出，前幾年都在季後賽首輪止步，休賽季花費很多心力精進自己，很開心能與這批隊友一起拿到冠軍。

新北國王在率先聽牌下被夢想家上演絕地大反攻，和3連霸擦肩而過，沒能上演「老五傳奇」，代理總教練洪志善表示，團隊本季一直不被看好，「但我們很努力證明自己了，還是要給予球員肯定。」

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