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尼克頭兩場客途連勝 奪冠吉兆

2026/06/07 05:30

馬刺主場踢鐵板，讓尼克在總冠軍賽取得2連勝。（美聯社）馬刺主場踢鐵板，讓尼克在總冠軍賽取得2連勝。（美聯社）

G2險勝馬刺

帶著2勝回紐約

〔記者盧養宣／綜合報導〕尼克昨在NBA總冠軍賽第2戰靠當家中鋒湯斯貢獻21分、13籃板，以105：104險勝馬刺，系列賽帶著2：0領先回到紐約主場。

湯斯此役上半場就攻下17分，讓溫班亞瑪在防守端吃足苦頭，湯斯出賽34分鐘12投8中，包括3記三分球，拿下21分、13籃板，另有4助攻，成為隊史首位總冠軍賽能拿下至少20分、10籃板、飆進至少2記三分球的球員，他賽後感性緬懷6年前染疫離世的母親，「最後一個回合前，我非常虔誠向她祈禱，我把那一刻視為她就在我身邊的證明，非常感謝她。」

尼克拉出季後賽史上第2長的13連勝，成為繼1993年公牛、1995年火箭後，史上第三支在總冠軍賽前兩場客場都贏球的球隊，前兩隊最終都勇奪金盃，歷史紀錄對尼克絕對有利。總教練布朗表示，例行賽團隊經歷起伏就是為此刻做準備，「所有的挑戰我們都克服過了，來到這個階段自然知道如何應對。」

馬刺克服末節最多14分落後靠溫班亞瑪三分打一度取得2分領先，不過他在倒數9.5秒發生傳球失誤，操刀最後一擊也失手，無緣將功折罪，溫班亞瑪最終攻下29分、9籃板，賽後扛起輸球責任，「我需要更冷靜，更能掌控比賽節奏。」

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