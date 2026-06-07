世界盃／後生可畏5奇才

巴西隊拉揚。（資料照）

記者吳孟儒／專題報導

象牙海岸隊迪奧曼德。（資料照）

4年一度的世界盃足球賽向來是球員一戰成名的最佳舞台，《自由體育》精選5位首度踏上世界盃舞台的年輕新星，他們不僅擁有出色天賦與潛力，更被看好能大放異彩，進一步提升身價與知名度。

墨西哥隊莫拉。（資料照）

亞馬爾／

西班牙隊亞馬爾。（資料照）

西甲年度最佳球員

克羅埃西亞隊武斯科維奇。（資料照）

亞馬爾（Lamine Yamal）被譽為當今足壇最耀眼的天才之一，擁有多元且成熟的進攻手段，他不僅擅長從邊路內切製造威脅，也能利用節奏變化與細膩假動作擺脫防守，在比賽閱讀與掌控節奏方面展現超齡成熟度。

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亞馬爾15歲便完成巴塞隆納一隊初登場，16歲在歐洲國家盃締造賽史最年輕進球紀錄，更成為首位在單屆歐國盃8強、4強及決賽都留下進球或助攻紀錄的球員，幫助西班牙奪下冠軍。此外，本季他繳出16球、11助攻的成績，率領巴塞隆納完成西甲二連霸，獲選西甲年度最佳球員。

莫拉／墨西哥未來10年主力

莫拉（Gilberto Mora）雖不具備身材優勢，但他在場上不怕壓迫，且具備邊鋒和攻擊中場的能力，是球隊的重要組織者與機會創造者，去年7月他隨墨西哥奪下美洲金盃冠軍，10月在智利舉行的U20世界盃更踢進關鍵球，總計踢進3球另傳出2次助攻，一舉躍居國際足壇焦點。

17歲的莫拉不僅是本屆世界盃最年輕球員，也刷新墨西哥隊史最年輕世界盃國腳紀錄，他展現出的球風遠超同齡球員，被外界視為未來十年墨西哥國家隊的核心人物。

武斯科維奇／德甲身價6000萬歐元

193公分的中後衛武斯科維奇（Luka Vuskovic）出身足球世家，父親是克羅埃西亞前國腳，優異的身材條件加上強悍防守能力，讓他年紀輕輕便在德甲站穩腳步，本季在漢堡隊踢進6球，身價飆漲至6000萬歐元。

在陣容年紀偏大的克羅埃西亞，19歲的武斯科維奇是年輕一代的可靠人選，他具備穩定短傳組織和長傳轉移的能力，外界期盼他能複製後衛加亞迪奧爾在上屆世界盃的精彩表現，攜手「魔笛」莫德里奇朝隊史首冠目標邁進。

迪奧曼德／

象牙海岸即戰力

來自象牙海岸的19歲邊鋒迪奧曼德（Yan Diomande），擁有速度與爆發力兼具的突破能力，結合身體力量與控球技術，讓他在高強度對抗中仍能維持推進威脅，且具備不俗的傳球視野，能根據場上局勢做出最佳選擇。

迪奧曼德本季在德甲RB萊比錫出賽33場，貢獻13球、8助攻，吸引利物浦、巴黎聖日耳曼等豪門球隊注意，這次代表象牙海岸征戰世界盃，要證明自己不僅是潛力股，而是能提供輸出的即戰力球員。

拉揚／閱讀比賽能力優異

巴西不僅擁有史上最多5座世界盃冠軍，且每屆都能產出令人眼睛為之一亮的超級新星，本屆最讓人期待的正是19歲的前鋒拉揚（Rayan）。

拉揚在英超毫無適應力問題，且閱讀比賽能力出色，在伯恩茅斯出賽15場就踢進5球、2助攻，他也靠著優異發揮，力壓多名好手入選巴西世界盃大名單，而他在日前的友誼賽對上巴拿馬也踢進國家隊生涯首顆進球，外媒分析，他的邊路突破能力將成為巴西的重要能量。巴西隊教練安切洛蒂也對他寄予厚望，「他很壯、腳法好，且很年輕，一定有光明的未來。」

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