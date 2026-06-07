張政禹開轟定調 味全順風順水亮M8

梅賽鍶先發6局無失分，壓制雄鷹打線。 （記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕一掃前天因雨延賽的陰沉，味全龍昨在放晴的澄清湖球場以10：2大勝台鋼雄鷹，加上另一地富邦悍將以0：8不敵統一獅，上半季封王魔術數字減至M8，最順利的版本是12日在天母主場封王。

張政禹1局上開轟先馳得點，龍隊一路領先到最後。（記者李惠洲攝）

最好的劇本 12日天母封王

味全總教練葉君璋賽後也坦言，一個球季難得有幾次這樣順利的比賽，因為不但比賽在1局上就靠張政禹的兩分砲定調，就連先發投手梅賽鍶投6局加上伍鐸投3局，都在味全賽前的計畫中，「比賽心情，是滿自在的，是很難得的機會。」

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面對台鋼先發投手後勁，味全開路先鋒郭天信率先敲安，1出局後，3棒張政禹轟出本季首轟，2局上再攻出4分大局，前兩局打完就確定戰況。梅賽鍶只用73球就投完6局僅被敲5支安打，拿下獨居勝投王榜首的第7勝，原定前天先發的伍鐸則用37球投完最後3局，葉總也表明，在上半季結束前，伍鐸都會待在牛棚。

梅賽鍶第7勝 獨居勝投王

賽後指著球團公關說：「梅賽鍶！」張政禹認定單場MVP是繳出優質內容的梅賽鍶，結果是由他拿下本季第4次單場MVP，他表示首要目標是把球打到外野，也沒想過球會飛得那麼遠，「很開心，至少有達到設定目標，把球打飛起來，只是結果比較好而已。」

這是後勁本季首度挨轟，兩度面對味全都被打爆，前次是4月22日投4.2局失8分吞本季首敗，昨則投4局失7分吞本季第4敗，且這段期間他連續6場先發不勝，在開季3連勝後嚴重卡關。葉總則指出，其實過去對後勁打得很不好，而且也是有運氣成分，像是斷棒、越過內野的安打，「但比賽就是這樣，下次遇到又是不同情況。」

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