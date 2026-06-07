郭天信5轟有「肌」可循 努力吃回體重

郭天信單場4安、1打點，跑回3分。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕在去年季後刻意增重並加強重訓後，味全龍「天哥」郭天信今年全壘打產量已來到追平生涯單季最多的5轟，但他自知不是重砲型打者，不去奢想挑戰單季10轟，只求把球打強勁，並想辦法維持體重，「最近體重愈掉愈多，就要想辦法維持。」

26歲的郭天信在2019年季中選秀獲味全第3輪第6指名選進，今年長打率明顯提升，不但5轟已追平2021年新人年最多，4成29長打率也是生涯最佳。味全總教練葉君璋指出，「球隊重返一軍已進入第6年，我認為這批球員進入到最成熟的階段，重訓方面也有足夠的資料庫去進行數據佐證，可以系統性去追蹤。」

請繼續往下閱讀...

郭天信則表示，除了像葉總所說加強重訓，自己也想增重變壯，「肌肉夠強，就不容易受傷。」從去年季後到今年春訓之前，郭天信就從原本70公斤增加到81、82公斤，「在春訓時覺得有點太重、不夠靈活，就減到77、78公斤，覺得是身體最舒服的狀態。」只是隨著比賽體重往下掉，目前已掉到72、73公斤，「那些偵測數據可以讓我知道除了掉體重，是否連肌肉量也下降，還好目前有維持肌肉量，現在還是盡量吃。」

味全重砲吉力吉撈．鞏冠昨回歸一軍打線，儘管因傷缺賽本季首轟尚未出爐，郭天信斷言：「他很快就可以超過我了。」郭天信只專注在把擊球做好，昨前3打席都敲安，稱職扮演開路先鋒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法