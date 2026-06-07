張士綸跳英雄舞 親兄弟同日MVP

兄弟張士綸單場4安猛打賞，跟在高雄出賽的哥哥龍隊張政禹同一天拿到單場MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕21歲的中信兄弟張士綸昨5打席全數上壘，生涯第2度繳4安猛打賞，打下2分打點，助隊以8：4逆轉樂天桃猿，生涯首度獲選單場MVP，並首度和哥哥張政禹同一天拿到單場MVP，他說，「家人應該很為我們感到開心。」

兄弟連兩場逆轉猿隊。（記者廖耀東攝）

5打席全上壘 4安猛打賞

2023年張士綸從美和中學畢業投入選秀獲兄弟第3指名，前年拿下二軍打擊王和盜壘王，去年春訓熱身賽因投手牽制撲回一壘導致右肩脫臼，一度危及生涯。

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「這傷對我來說沒什麼影響。」張士綸說，感謝肩傷讓他有時間沉澱自己，去年在二軍打得不錯，想要趕快上一軍，當時二軍總教練彭政閔要他別急，現在還不是時候，必須要好到一軍教練團不用他都不行。

上個月底張士綸終於升上一軍，連同昨4安，本季打擊率4成62、上壘率5成，稱職扮演開路先鋒，兄弟總教練平野惠一大讚，「5次打擊都上壘，沒什好說的，就是完美，表現超出期待。」

不只稱職開路

還上演六星級美技

張士綸說，「我知道機會難得，現在不是我低頭的時候，既然教練把我擺在第一棒，代表相信我，如果退縮可能機會就會流失，雖然還是會害怕，未來還會遇到很多困難，但還是相信自己。」

昨守二壘的張士綸，5局上演飛撲快傳一壘抓到出局數的六星級美技守備，兄弟先發洋投勝騎士面露不可置信的表情，頻鼓掌叫好。張士綸表示，守備一直都是弱點，在二軍也沒有守得很好，完成美技守備當下也覺得很可思議，過去的努力沒白費。

中職過去僅出現2次兄弟檔同日獲得單場MVP，第1次是2009年4月23日陳連宏／陳金鋒，第2次是2019年7月7日高國輝／羅國龍，昨天張政禹／張士綸是第3次。

樂天輸球後，上半季淘汰指數減為M1，今天只要暫居榜首的味全龍打敗台鋼雄鷹，或樂天不敵兄弟，都將宣告退出上半季爭冠行列。

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