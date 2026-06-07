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陳傑憲代打很緊張 一棒清壘致勝

2026/06/07 05:30

獅隊陳傑憲5局下代打，一棒敲出清壘三壘打，單場貢獻3安4打點。（記者陳志曲攝）獅隊陳傑憲5局下代打，一棒敲出清壘三壘打，單場貢獻3安4打點。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕昨在4局下代跑上場的統一獅隊長陳傑憲，5局下把握滿壘機會，擊出本季個人首支三壘打，一棒清空壘包，幫助球隊突破僵局，獅隊在他單場3支安打、4分打點帶動下，8：0擊潰富邦悍將，也中止對戰富邦5連敗。

悍將鈴木駿輔

先發0球退場

富邦昨原本由鈴木駿輔先發，但他賽前練投時手指破皮，富邦向聯盟報備後由江國豪接替登板，紀錄上鈴木成為史上第5位先發0球退場的投手。

江國豪前4局未失分，讓獅隊多次留下殘壘，5局下被林靖凱敲安、保送邱智呈後退場。接手的王浩原雖然三振蘇智傑，但沒能躲過陳傑憲的狙擊。陳傑憲一棒當英雄，幫助6局無失分的洋投喬登奪下第3勝，江國豪則苦吞平聯盟最多的跨季對獅隊9連敗。

獅隊總教練林岳平賽後仍點出最近攻擊端串聯的問題，直言：「如果5局傑憲沒有打回打點，壓力還是在，球隊在攻擊端的基本功還要再提升。」

受腰傷影響，陳傑憲已連3場休兵，傷癒首打席就是關鍵，他坦言：「其實很緊張，可能是今年球季最緊張一次。其實大家前面壓力都很大，沒能打回分數也很自責，我也和隊友分享，若有一個人跳出來，相信球隊會越來越順。很開心在那個局面下我有把握，也感謝前面隊友不斷上壘，製造對手壓力。」

陳傑憲生涯沒打過先發第4棒，但替補第4棒的6個打數打擊率竟高達8成33。聽到這數據，餅總笑開懷說：「謝謝，回去我們思考看看。」

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