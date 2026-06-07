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林維恩光速上3A 喚醒建仔升等記憶

2026/06/07 05:30

林維恩（取自小聯盟官網）林維恩（取自小聯盟官網）

〔記者羅志朋／台中報導〕效力美職運動家的台灣左投林維恩，昨以20歲又7個月寫下歷年旅美球員最年輕升上3A的紀錄，正好是他在台加盟記者會兩週年，中信兄弟總教練王建民和樂天桃猿總教練曾豪駒，都曾在經典賽國家隊與林維恩共事，王建民認為，何時能上大聯盟取決於穩定性，曾豪駒更預言，再過1、2年就能上大聯盟。

王建民指出，林維恩屬於「暴力速度」的投手，速球快，變化球犀利，特別是滑球投得很棒，「去年看他有點像小朋友，可以很容易跟大家嘻嘻哈哈，今年變得比較沉穩、內斂。」

本季林維恩在2A先發10場戰績3勝1敗，防禦率1.93、被打擊率1成67、每局被上壘率0.84，表現相當亮眼。王建民說，3A會面對許多有經驗的打者，距離大聯盟又更進一步，至於何時能上去，要看球團對林維恩的計畫和定位，大聯盟球隊每個位置需要人手時，會想到小聯盟有誰，表現愈穩定、愈沒有起伏的選手，愈容易被叫上大聯盟。

曾總看好他

1、2年上大聯盟

曾豪駒表示，這兩年林維恩在小聯盟爬升速度這麼快，整體球質和心態成長許多，關鍵就在於他能正面思考，去年選他打經典賽資格賽，就是看重其能力和大賽強心臟特質，整體投球非常具未來性。

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