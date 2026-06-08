黃子鵬7局0失分無勝 洪總直說抱歉

台鋼曾子祐敲出再見安。 （台鋼雄鷹提供）

曾子祐再見安

黃子鵬（台鋼雄鷹提供）

跟賢拜說辛苦了

〔記者倪婉君／高雄報導〕8局下壽星吳念庭賣力跑回的1分「被收回」，台鋼雄鷹在9局下先靠宋柏翰的關鍵二壘安打追平比分，再靠曾子祐兩出局後的再見安打，以2：1氣走味全龍，更將龍隊魔術數字凍結在M8。只是台鋼總教練洪一中賽後先跟投了7局無失分的黃子鵬說抱歉，就連MVP曾子祐在受訪時看到黃子鵬走過去，也連忙說：「賢拜，辛苦了！」

先發主力援護率

老虎最不幸福

從8局失1分、7.2局失1分，再到昨繳出7局無失分，黃子鵬本季對味全龍的3場先發堪稱「超優質」，但仍苦等不到隊友的得分支援，退場交由牛棚定勝負。洪總當然非常肯定黃子鵬的貢獻，「他不只有這一場好而已，他的貢獻度比洋將還大很多，洋將很多時候都是5局而已，雖然沒有贏球（指奪勝投），但他對球隊的貢獻很大。」

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黃子鵬昨投完本季第9場先發，累計局數61.2局居全隊最多，防禦率也僅2.63，但帳面上只有2勝，對味全的本季首勝也未開張，而昨役結束後，他的得分援護率更降至2.92，跟陣中其他先發主力江承諺5.79、艾速特5.77、後勁3.75、坎南3.63相比，「幸福指數」最低。洪總還透露，「我就跟球員說，你們真的有點對不起黃子鵬。但子鵬是非常NICE的人，他從來不抱怨這種東西，很感動，也很欣賞他的態度。」

陳子豪敲龍隊第1萬4千安

過33歲生日的吳念庭在8局上兩出局後，從味全首任後援投手陳冠偉手中敲出左外野二壘安打，接著魔鷹獲保送，王柏融敲出右外野安打，原本吳念庭被判定安全回壘跑回追平分，但味全提出挑戰成功。9局下台鋼靠曾子祐敲出生涯第2支再見安打，也是他的生涯300安贏球，而味全陳子豪則在8局上敲出隊史第1萬4千安。

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