因雨延賽 樂天淘汰維持M1

昨晚中信兄弟對樂天桃猿打到3局下突降大雨，由於場地嚴重積水，聯盟宣布保留比賽於6月28日原地再戰。（記者廖耀東攝），

〔記者羅志朋／台中報導〕昨洲際中信兄弟對樂天桃猿打到3局下，兩隊戰成0：0平手時突降大雨，由於場地嚴重積水，聯盟宣布保留比賽於6月28日原地再戰，加上另一地味全龍輸球，樂天淘汰數字維持M1，最快明天確定退出上半季爭冠行列。

投打守全失調

桃猿戰績不佳主因

樂天是去年總冠軍球隊，今年上半季戰績卻跌落谷底，目前只領先墊底的兄弟3.5場勝差，樂天洋投防禦率3.47、團隊打擊率2成33、場均得2.8分和38次失誤都全聯盟最差，投打守全面失調都是戰績不佳的原因。

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樂天總教練曾豪駒指出，今年魔神樂轉戰味全龍，威能帝右肩不適跳過多次先發，這是投手群較大問題，另外，去年麥斯威尼在小聯盟表現出色，來到台灣控球卻不穩定，目前球團持續在物色新洋投，希望能找到理想人選。

麥斯威尼控球不佳

物色新洋投

去年麥斯威尼在馬林魚3A出賽13場其中12場先發，戰績3勝3敗、防禦率2.21，今年來到樂天先發8場，戰績1勝4敗、防禦率4.57，表現並不理想。

打線低迷一整季當然也是樂天衰落主因，曾豪駒表示，林立、林承飛、梁家榮、廖健富因受傷缺陣或狀態不佳是原因之一，隊形若缺少中生代主力，銜接上的問題就會浮現，代表戰力有落差，這是需要努力的地方，近期讓許多年輕選手上場累積經驗，能否把握機會頂上戰力很關鍵。

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