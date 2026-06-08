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戴伯丞不落人後 飛毛腿攻獅一軍

2026/06/08 05:30

戴伯丞（記者王藝菘攝）戴伯丞（記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕今年中職冒出不少自培合約加入職棒的選秀落榜生，統一獅22歲外野手戴伯丞更是花不到半年就升格正式球員，成為繼劉子杰、童堉誠後，本季第3位擊出生涯首安的自主培訓出身球員，而獅隊新血湧現的外野防區，讓看板球星陳傑憲都直呼，「我也會緊張自己的位置是不是不見了。」

獅自培半年

升格正式球員

去年選秀落榜的戴伯丞，今年1月以自培身份加入獅隊，由於張偉聖受傷，加上不少外野小將上一軍，季初在二軍獲得上場機會，而他適應良好，打擊率一度維持在3成高檔，5月獲升格正式球員，大巨蛋對富邦系列賽上一軍貢獻安打，帶回首安紀念球。

100公尺最速10秒9

雖然戴伯丞出身名校平鎮高中，跟他同屆的有柯敬賢、田子杰和許庭綸等高天賦陣容，導致在高三都是替補上陣，他坦言平鎮的隊友們太強了，每天練習量又很大，成績沒打出來，難免懷疑自己是否不夠好，直到去念有更多機會的台北市立大學，才逐漸打出信心。

不同於劉子杰和童堉誠，戴伯丞最大特色是有雙100公尺最速10秒9的飛毛腿，亦是三人中最年輕，他不諱言，陳傑憲是他從小看到大的偶像，如今能跟他共同並肩作戰，很像夢想成真。昨獅隊在6局下派他代跑，希望能借重速度跑回分數，可惜隊友未能延續攻勢。

陳傑憲讚︰不像新人

昨天生涯首度扛四番的陳傑憲，對這位自培小將也讚譽有加，認為他看起來不像新人，總是面帶微笑。這種態度很值得年輕選手學習，「在二軍看他打擊、守備、跑壘的態度都很好，速度真的滿快的，能這麼快上一軍，都是他努力來的。」

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