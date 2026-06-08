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PLG總冠軍賽》下半場大爆發 關達祐急救「猿」

2026/06/08 05:30

領航猿關達祐（右）下半場大爆發，領軍力退富邦勇士。 （記者陳志曲攝）領航猿關達祐（右）下半場大爆發，領軍力退富邦勇士。 （記者陳志曲攝）

逆轉勇士

領航猿扳平

〔記者盧養宣／桃園報導〕衛冕軍桃園領航猿昨在PLG總冠軍賽第2戰，伯朗攻下29分，替補上陣的關達祐下半場大爆發，終場以98：94力退富邦勇士，將系列賽扳成1：1，兩軍週三將在和平籃球館進行第3戰。

14分、4次抄截 扭轉戰局

領航猿前兩節遭勇士三分雨轟炸以53：58落後，第3節一度落後12分，板凳出發的關達祐從防守端挹注能量，屢次抄球得手在關鍵時刻連拿5分，第4節繼續展現存在感，單節獨攬9分，昨出賽24分鐘拿下16分，正負值是全隊最高的+14，其中下半場貢獻14分、4次抄截，扮演扭轉戰局的重要角色。

卡米諾斯盛讚關達祐表現出色，「我不意外他有這樣的表現，他從防守建立強度，幫助球隊從防守帶動進攻。」28歲的關達祐本季獲選年度防守第一隊，他表示，很開心進入聯盟第6年終於獲得肯定，「我會繼續努力，在防守端扮演好我的角色。」

倒數13秒命中

盧峻翔定軍心

領航猿一哥盧峻翔拿下本土最高的17分，有12分集中在下半場，包括倒數13秒跳投得手，助隊拉開到4分差，對於慢熱問題，他說，「謝謝隊友在關鍵時刻願意相信我，我可能需要調整一下手感。」

勇士末節尾聲靠楊科維奇跳出來單節拿下13分，一度追到2分差，最終仍功虧一簣。揚科維奇繳出19分，頭號得分手古德溫只進帳16分，其中罰球20罰僅9中。總教練許晉哲指出，不會將輸球歸咎於罰球，這場失利關鍵是團隊失誤多達20次。

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