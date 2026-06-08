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世足賽專題報導》5天菜國腳 球技、顏值兼具

2026/06/08 05:30

英格蘭 萊斯Declan Rice（資料照，法新社）英格蘭 萊斯Declan Rice（資料照，法新社）

前言：世界盃足球賽開幕倒數計時，對球迷而言，除了欣賞球員場上精湛球技外，顏值、場外話題也是關注焦點，自由體育特別盤點本屆世界盃顏值、球技同時在線的「天菜國腳」。

德國 哈弗茨Kai Havertz（資料照，法新社）德國 哈弗茨Kai Havertz（資料照，法新社）

記者粘藐云／專題報導

日本谷口彰悟（資料照，法新社）日本谷口彰悟（資料照，法新社）

擄獲西班牙公主芳心

西班牙加維Gavi（資料照，美聯社）西班牙加維Gavi（資料照，美聯社）

1、西班牙 加維（Gavi）

阿根廷 帕斯Nico Paz（資料照，歐新社）阿根廷 帕斯Nico Paz（資料照，歐新社）

21歲的西班牙中場球員加維，效力於西甲豪門巴塞隆納，不僅擁有亮眼外型，球技也相當出色，卓越的傳控技術讓他在足壇迅速竄紅。

加維年紀輕輕即嶄露頭角，他在17歲又26天時便代表西班牙先發登場，成為隊史最年輕的先發球員。他也在18歲時代表西班牙出征2022年卡達世界盃，並成為隊史上最年輕的世界盃進球者。加維帥氣的長相擄獲西班牙公主萊昂諾爾芳心，成為上屆世足賽球迷最津津樂道的話題之一。

阿根廷新一代顏值擔當

2、阿根廷 帕斯(Nico Paz)

21歲的阿根廷中場帕斯擁有185公分身材還有深邃臉孔，吸引不少女粉絲關注，成為阿根廷新一代的顏值擔當。

效力於義甲科莫的帕斯是球隊重要的進攻核心之一，他在義甲共出賽35場踢進12球、送出6次助攻，但先前在比賽中傷到膝蓋及脛骨，能否如願參與這次世界盃還有變數。由於陣中一哥梅西已38歲，賽前也有傷情傳出，倘若帕斯能出賽，必須分擔梅西在場上的重任，為阿根廷前場穿針引線，帶動球隊進攻。

號稱足球界三浦春馬

3、日本 谷口彰悟

34歲的日本隊資深後衛谷口彰梧，效力於比利時聯賽聖圖爾登，183公分且又有酷似偶像劇男主角外型的他，被日本媒體封為「足球界三浦春馬」。

谷口過去在日本職業聯賽表現出色，但直到31歲才首度登上世界盃舞台，屬於大器晚成的好手。今年世界盃再度披上國家隊戰袍，谷口依舊是陣中重要的後防戰力，他本季防守解圍次數高居整個比甲第5名，證明依舊擁有旅歐頂級水準的防守判斷力，盼率領藍武士再創佳績。

穿衣品味成時尚寵兒

4、英格蘭 萊斯(Declan Rice)

英格蘭中場萊斯效力於英超兵工廠，他被認為是當今足壇最強防守型中場之一，粗估身價達1.2億歐元。

27歲、188公分的萊斯近年也是英格蘭重要班底，擁有頂級的位置感與攔截預判能力，身體對抗強悍，擅長在中場攻守轉換時化解對手反擊。

萊斯沉穩陽光的形象吸引不少女球迷關注，在場上總是擁有超齡表現與大將之風，而場外的他性格開朗、親和力高，經常參與公益與球迷互動，衣著品味出眾也讓他成為各大時尚雜誌與運動品牌的寵兒。

內外皆美擁極高人氣

5、德國 哈弗茨（Kai Havertz）

德國前鋒哈弗茨來自足球世家，4歲開始踢球也在青少年時時嶄露頭角，甚至創下了當時的最年輕德甲出賽紀錄。

26歲的哈弗茨擁有193公分的身高，出色的身材也讓他具備極佳的空戰頭球能力，他出色的空間感和無球跑動，擅長拉出對方防線；而他生涯屢次在關鍵大賽進球，大心臟和抗壓能力，被部分媒體看好他這次世界盃發揮。

哈弗茨具備典型德國帥哥的深邃五官、陽光乾淨的氣質，精緻外型加上內斂性格，使他在全球擁有極高人氣，獲得不少品牌代言機會。

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