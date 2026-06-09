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尼克主場戰馬刺 川普到場觀戰

2026/06/09 05:30

美國總統川普將成為史上首位到NBA總冠軍賽觀賽的現任總統。（資料照，法新社）美國總統川普將成為史上首位到NBA總冠軍賽觀賽的現任總統。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA總冠軍賽第3戰今天將移師尼克主場麥迪遜廣場花園進行，陷入0：2落後的馬刺目標要扳回一城。另一焦點是美國總統川普將成為史上首位到NBA總冠軍賽觀賽的現任總統。

NBA總冠軍賽第3戰移師尼克主場麥迪遜廣場花園進行。 （美聯社）NBA總冠軍賽第3戰移師尼克主場麥迪遜廣場花園進行。 （美聯社）

馬刺在西部冠軍戰扳倒雷霆，氣勢高昂，開打前被看好能擊敗尼克奪冠，沒想到卻在主場連吞2敗。馬刺後衛卡瑟爾透露，老教頭帕波維奇在他們出發紐約前特別提點他們，要忘記前兩戰失利，而先前球隊陷入逆境，帕總的叮嚀總能起作用，帶給這批年輕球員信心。

不過，過去總冠軍賽從未有球隊在0：3落後還能逆轉封王，面對如此困境，溫班亞瑪不擔心也坦然接受，「我就是為此而生。」他在這系列賽場均27.5分、10.5籃板、3.5助攻，數據依舊亮眼。

尼克季後賽13連勝

湯斯表現至為關鍵

尼克今年季後賽氣勢如虹，已寫下13連勝，外媒指出，中鋒湯斯表現關鍵，他在這系列賽場均19.5分、12.5籃板，投籃命中率55.6%，且能有效限制溫班亞瑪。另外，綠葉球員的發揮也分擔不少壓力，除了布里吉斯在第2戰繳出20分，阿努諾比也連兩戰得分上雙。

雖然取得領先，尼克仍不敢大意，尤其曾有過2：0被逆轉經驗的布里吉斯強調，距離系列賽結束還有很長一段路，每一場都要盡力。

尼克自1999年後重返總冠軍賽，川普預計到場觀戰，維安全面升級也取消場外的直播活動。阿努諾比平常心看待，「我想他只會待在那裡看比賽，我們像往常一樣，打出自己的風格，努力贏下比賽。」

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