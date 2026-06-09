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台灣職業運動龍頭 9組兄弟檔營業中

2026/06/09 05:30

中職現役兄弟檔球員中職現役兄弟檔球員

〔記者林宥辰、黃照敦／台北報導〕「兄弟登山，各自努力」，中職現役球員兄弟檔多達9組，史上最多，分散在6隊，他們都是中職啟蒙，彼此是幼年傳接球的手足，也都在心中埋下挑戰職棒的種子，如今同在競爭激烈的「職」場打拚，想要出人頭地，就得各憑本事、各顯神通。

張家兄弟檔張政禹（後）與張士綸5月22日同場較勁。（資料照）張家兄弟檔張政禹（後）與張士綸5月22日同場較勁。（資料照）

中職現役球員

親手足各自打拚

中職9組兄弟檔，其中宜蘭岳家、台東張家都還是3兄弟，他們有的同隊一起拚，也有各為其主。中信兄弟張士綸與味全龍的哥哥張政禹上週六分別在洲際、澄清湖同日拿下MVP，繼2009年陳連宏和陳金鋒、2019年高國輝和羅國龍之後，寫下史上第3對同日單場MVP紀錄。兄弟好表現不僅讓個人風采、更是光耀家門，張士綸就說，「家人應該很為我們感到開心。」

不只連線出賽

還有同日奪MVP

台鋼隊收集最多的兩對兄弟檔，王維中和哥哥王躍霖繼2023年效力味全龍之後再聚首，也是年紀最大的兄弟檔，另一對則是年輕好手顏郁軒、顏清浤，既競爭、也互相勉勵，在擁擠的打線爭取一席之地。聯盟唯一雙胞胎陳重羽和陳重廷，2017年選秀以第1和第2指名，連袂加入獅隊，當時蔚為美談。

來自台東棒球世家張進德、張育成都有旅美資歷，先後加入富邦，弟弟張偉聖則效力統一獅。中信兄弟岳東華、岳政華經常連線出賽，岳家二哥岳少華則是富邦投手，岳家3兄弟還曾在2024年6月10日首次同場出賽，岳少華讓大哥岳東華擊出滾地球出局。

根據日前統計調查，職業運動員已經成為年輕學子夢幻職業之一，且年收入排行前5名，隨著中職體制越發健全，後勢看漲，可以預見，台灣職業運動火車頭中職未來將生成更多兄弟檔，不論是手足同心聯手出擊、或上演兄弟鬩牆，親兄弟明算帳戲碼，都增添更多話題。

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