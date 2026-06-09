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張政禹、張士綸 同場較勁壘間破壞力

2026/06/09 05:30

龍隊張政禹5月底跑出生涯首次盜本壘。（資料照）龍隊張政禹5月底跑出生涯首次盜本壘。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟6月最強新人張士綸，繼本季一軍首戰代跑和哥哥張政禹同框後，兩人還在6日同一天拿下MVP，張政禹賽後回到住處就po文，和電視轉播上的弟弟合照道恭喜，兩人也成為近期討論度最高的兄弟檔。

兄弟張士綸5月下旬升上一軍，攻守表現俱佳。（資料照）兄弟張士綸5月下旬升上一軍，攻守表現俱佳。（資料照）

弟弟升一軍不遜色

兄弟討論度飆升

張家兄弟相差4歲，張政禹2023年選秀會後和郭天信等人成為重新組軍的龍隊主力「元老」。從2024年上半季受傷、德撲事件遭禁賽生涯跌一跤，到當年度入選12強國手奪冠、今年經典賽「即刻救援」遞補成佳話，日前再完成盜本壘壯舉，成熟蛻變有目共睹。

對比話題滿滿的哥哥，21歲張士綸曾一度因傷在二軍迷茫，多虧張政禹的鼓勵，把握住黃衫軍陣容調整期，張士綸5月22日被拉上一軍後，在二軍蓄積的能量大爆發，出賽11場，打擊率高達4成62、上壘率5成，近2場各敲4、3安，2盜，扛兄弟開路先鋒表現有聲有色，總教練平野惠一大讚他的表現超出預期。

張家兄弟5月22、24日曾同場較勁，張政禹2場都敲3安猛打賞，當時剛上一軍、還是跑龍套的張士綸見證大哥風範，如今他也穩居黃衫軍先發，週四、週五龍象天母戰，2人將再度對決，這對堪稱中職最快飛毛腿兄弟檔，壘間破壞力看誰強。

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