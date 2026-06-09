宋嘉翔、宋柏翰 最新出爐穀保兄弟檔

雄鷹宋柏翰（見圖）與哥哥猿隊宋嘉翔是中職現役最年輕兄弟檔球員。（資料照）

〔記者林宥辰、黃照敦／台北報導〕「穀保家商」最近成為熱搜字，因為這所培育無數棒球好手的傳統名校，戰功彪炳的棒球隊可能走入歷史，而樂天桃猿宋嘉翔和台鋼雄鷹宋柏翰，則是中職現役最新出爐的穀保兄弟檔，都在青棒打下厚實基礎，正在職棒等待發光發熱。

猿隊宋嘉翔（見圖）與弟弟雄鷹宋柏翰是中職現役最年輕兄弟檔球員。（資料照）

哥哥是蹲捕的料

弟弟長打潛力高

宋柏翰前天9局下代打敲出1分打點二壘打，追平比分，隨後曾子祐擊出再見安，2:1驚險逆轉味全龍，拖住紅軍封王腳步。球評鄭景益大讚說：「宋柏翰的二壘打才是比賽關鍵。」

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儘管是台鋼逆轉勝的隱形MVP，主守一壘的宋柏翰職棒生涯尚未站穩，但每次表現都令人為之一亮。5月8日面對中信兄弟擊出生涯首轟，一鳴驚人，當天在另一地比賽的大2歲哥哥宋嘉翔同步得知喜訊。

選秀第一指名入隊的宋嘉翔學生時代就是出名練習狂，甚至曾有「棒球痴」綽號，由於是捕手可造之材，很快在一軍出道。弟弟宋柏翰前年選秀第3輪獲得青睞，他的長打潛力高。宋嘉翔曾說，弟弟的打擊天賦比他還好，但首轟之後不能自滿，仍要持續精進。

有趣的是，雖然宋柏翰去年生涯一軍初先發就是面對樂天，但當時宋嘉翔未出賽，兩人直到今年才同場較勁。這對中職史上唯一宋氏兄弟檔，更是現役9組中最年輕，未來發展值得期待。

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