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龍M8何時歸零 問天

2026/06/09 05:30

中信兄弟隊史半季最多敗中信兄弟隊史半季最多敗

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍上週4戰豪取3勝，上半季32勝追平半季最多勝隊史紀錄，封王魔術數字也降到個位數的M8，由於本週5場賽事都在北部且有4場在主場天母，最理想狀況是憑藉地利與人和於13日（六）就提前拿到上半季冠軍，最大的對手可能不是中職各隊而是天時，因為全台灣被雨彈狂炸整週而拖慢封王腳步。

龍隊上半季封王魔術數字降到M8。（資料照）龍隊上半季封王魔術數字降到M8。（資料照）

雨彈狂炸

拖慢上半季封王進度

味全雖於7日被台鋼雄鷹以2：1逆轉，上半季32勝仍追平2023、2004年下半季並列隊史半季最多，今天起每拿1勝都往前推進隊史新猷，對味全最完美的劇本是，只要今天起拚出4連勝且富邦4連敗，加上台鋼今天起3連敗，味全就能於13日把封王魔術數字從M8一舉歸零，在天母拿到隊史第6個季冠軍，也是繼1991年後第2個上半季冠軍。

兄弟剩13場

避免追平隊史最多敗

中信兄弟上週雖在明星賽12個票選位置「奪還」11席，勝率也憑藉最近6戰4勝回升至3成以上，31敗卻是中信接手球隊以來半季第5多，剩餘13場必須打出至少8勝5敗的戰績，才能避免以37敗追平2017年下半季並列隊史半季次多敗，若仍無法提升目前3成出頭的勝率，以40敗追平2014年、2018年上半季的隊史半季最多敗並非不可能。

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