松坂降臨玉山盃 發出未來採訪通告

玉山金控董事長黃男州（左二）與松坂大輔（右一）、林華韋（右二）、郭泰源等來賓一起參與玉山盃啟動儀式。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕邁入第20年的玉山盃全國青棒賽將於6月11日開打，昨開幕式邀請日本名將「平成怪物」松坂大輔與「東方特快車」郭泰源擔任嘉賓，松坂退休後仍擔任球評與採訪工作，他激勵台灣青棒好手，希望有朝一日他們能成為自己的採訪對象，他也用中文喊出「加油」，贏得在場球員熱烈掌聲。

擔任20週年嘉賓

勉勵球員自律

松坂就讀橫濱高校時，率隊在甲子園完成春夏連霸，昨分享自己青棒時代的訓練方式，他透露，當時包括跑步等訓練量是其他人的3倍，「在那個年代，有意識到自己是教練唯一信任的投手，也因為這樣的責任感，練習量自然更多。」

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松坂跟台灣很有緣分，國中階段就有交手經驗，一直是台灣隊最難纏的對手。他直言，國中首次與台灣隊交手時落敗，感到非常震撼，但進入職棒後再度面對台灣隊，受到的衝擊就不像學生時期。

松坂表示，這或許也是台灣棒球的課題，選手要思考怎麼去對抗其他國家，「12強時台灣就做到了，台灣棒球有那個條件且水準很高。相對地，日本選手也意識到該思考怎麼做才能打敗台灣。」

18支勁旅6/11開打

角逐U18亞洲盃組訓權

玉山金控黃男州董事長表示，長期關注與投入青棒賽事，是玉山20年來不變信念，除了籌辦國手選拔賽，玉山亦推動訓練營、運動傷害防護營和提供偏遠地區學校球具補助等公益活動，希望提升選手觀念，降低運動傷害並延長運動生涯，在國際舞台發光發熱。

玉山盃共18支勁旅角逐最高榮譽，6月20日的冠軍戰贏家，將取得今年U18亞洲盃組訓權。

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