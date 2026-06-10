馬刺「雙人組」 斷尼克13連勝

馬刺當家球星溫班亞瑪（中）繳出32分，率隊扳回一城。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺昨在總冠軍賽第3戰作客紐約，當家球星溫班亞瑪繳出全場最高32分，加上卡瑟爾貢獻23分，聯手率隊以115：111中斷尼克季後賽13連勝，將系列賽追成1：2。

馬刺卡瑟爾找回手感，貢獻23分。（美聯社）

溫班亞瑪＋卡瑟爾攻55分

拒讓尼克聽牌

在主場連吞2敗的馬刺，昨上半場打完還落後7分，第3節找到攻守節奏，單節灌進35分反超，加上末節尾聲福克斯投進關鍵2分，助隊驚險收下勝利。馬刺此役6人得分上雙，溫班亞瑪繳出32分、8籃板、6助攻全能數據，他和卡瑟爾也以不超過22歲之齡，成為NBA總冠軍賽史上首對同場拿下至少20分的最年輕雙人組。

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卡瑟爾虧「斑馬」

我不會9點就睡覺

卡瑟爾找回手感，命中率從前役的35.7%上升到57.1%，獲得溫班亞瑪肯定，「卡瑟爾可能是我們隊上最成熟的球員，雖然他不是年紀最大的，但他經歷過很多大場面。」聽聞斑馬的稱讚，才21歲的卡瑟爾笑著說，「溫班亞瑪才是最成熟的，我才不會9點就睡覺。」

布朗森仍拿32分

尼克教頭不滿吹判

尼克方面，布朗森攻下全隊最高32分，但尼克主帥布朗對於吹判很不滿，他直言，「我從沒想過打進NBA總冠軍賽，會看到有一隊在下半場24次罰球，另一隊卻只有8次。」

川普到場被噓爆

林書豪廣受歡迎

尼克隊自1999年後首度進入總冠軍賽，昨現場眾星雲集，美國總統川普也到場，只是紐約球迷似乎不太歡迎，對他狂噓，更尷尬的是，川普還被拍到疑似在包廂內睡著。除了川普，前NBA球星林書豪昨也以觀眾身分重回麥迪遜廣場花園，獲主場球迷熱烈歡迎。

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