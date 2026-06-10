世足賽專題報導》5傳奇狠人 最後一舞

內馬爾（資料照，路透）

記者吳孟儒／專題報導

C羅（資料照，路透）

2026美加墨世界盃足球賽即將點燃戰火，這不只是群雄逐鹿的冠軍爭奪戰，更是一群曾站在世界之巔的球星謝幕之戰，《自由體育》列出5位即將上演告別演出的老將。

莫德里奇（資料照，路透）

1.梅西帶隊拚連霸

梅西（資料照，法新社）

梅西在2014年決賽折戟後凝視著大力神盃的眼神，讓球迷為之心疼，到2022年終於一圓冠軍夢，即將滿39歲的他內心依舊懷抱雄心壯志，這次他將踏上第6度世界盃征途，目前他26次出場次數前無古人，繳出13球、8助攻的亮眼數據，保有阿根廷隊史第一人紀錄，且仍有機會挑戰進球王克羅澤的16記進球，就看他能否擺脫傷勢疑慮，再次製造驚喜。

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諾伊爾（資料照，法新社）

值得一提的是，自1962年的巴西後就沒有球隊能完成衛冕，且近年不少冠軍隊都倒在小組賽，梅西能否率領阿根廷突破魔咒，值得關注。

2.C羅連5屆都進球

過去5屆世界盃，C羅納度共計出賽22場，貢獻8球、2助攻，是史上唯一連5屆參賽都有進球的男人，其中2018年對陣西班牙，他3度進球的帽子戲法更率隊3度踢平戰局，成為載入史冊的經典之作，但他生涯更多的是壯志未酬的遺憾。

C羅在2006年首度率隊參賽就踢進4強，也是他生涯最佳成績，此後1次8強、2次16強，還有1次倒在小組賽，如今已41歲的他，希望在暮年響起的不再是悲歌，目標打破淘汰賽0進球，用一座大力神盃圓滿足球生涯。

3.內馬爾與傷共存

34歲的內馬爾生以華麗技巧和踢法聞名，生涯累計出賽13場，踢進8球、4助攻，他在2014年世界盃表現大放異彩，5場踢進4球帶領巴西勇闖4強，無奈因重傷退場，近年也飽受大小傷勢所苦，在2023年膝蓋十字韌帶撕裂後，近3年都未入選國家隊。

在萬眾矚目的世界盃舞台上，內馬爾仍在各界期待下擠進最終名單，他日前透過社群媒體暗示，這屆賽事將是謝幕演出。多年來，他始終與傷病與質疑並肩而行，卻總能在跌倒後重新站起，如今在生涯最後一屆世界盃，他也希望在這趟最後的征程中留下榮耀篇章。

4.莫德里奇奏魔笛

「魔笛」莫德里奇童年經歷戰亂，隨家人逃離故鄉，但他在球場上闖出一片天，儘管身高僅172公分，他在場上跑動飛速，突襲長傳更讓對方措手不及，加上出色組織能力，在場上的調度從容自若，堪稱世界頂尖的中場球員之一。

莫德里奇在2018年帶領克羅埃西亞挺進決賽，拿下亞軍，2022年再度率隊奪得季軍，書寫「格子軍團」的世界盃傳奇，儘管在歲月褪去鋒芒，卻滅不了他的雄心，40歲的他還是選擇再次踏上戰場，在第5度征戰世界盃繼續昂首前行，希望能率隊再創佳績。

5.諾伊爾復出守門

諾伊爾在2010年首度參賽就助德國摘下世界盃季軍，2014年率德國拿下冠軍，該屆更榮膺金手套獎殊榮，一次次的精彩飛身撲救守護球門，成為德國球門最穩固的防線，他生涯累計出賽19場，締造世界盃門將紀錄。

德國2018、22年都在小組賽爆冷出局，諾伊爾也在2024年歐國盃決定在國家隊退役，結束15年的國手生涯，但因頭號門將史特根受傷，40歲的諾伊爾再次臨危授命重出江湖，德國也要借重他豐富的經驗，盼能重返榮耀。

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