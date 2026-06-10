TPBL》東超冠軍教頭登台 齊科執教海神

齊科（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL高雄海神昨公布由紐西蘭籍的齊科接任總教練，他過去曾帶領B聯盟宇都宮皇者拿下B聯盟、BCL Asia和東亞超級聯賽冠軍，執教資歷亮眼，球隊也期待在他的帶領下重返榮耀。

海神成軍第一年就奪下冠軍，上季闖進總冠軍賽和新北國王廝殺到第7戰後以亞軍作收。不過，本季因洋將大幅走馬換將，加上傷病問題，導致戰績不佳，原主帥費雪提早走人，改由本土教練朱永弘代掌兵符，最終例行賽僅9勝27負在聯盟墊底。

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曾率宇都宮皇者稱霸B聯盟

執教超過20年的齊科先前在宇都宮擔任助教，但2024-25賽季球隊原主帥布雷斯威爾驟逝，他臨危受命接掌兵符，帶隊奪下該季B聯盟冠軍，接著在BCL Asia封王，今年東超則擊敗桃園領航猿奪冠。

齊科表示，這是他首度造訪高雄，已作了不少功課，對於加入這支新球隊、新城市相當期待。至於該如何協助海神找回競爭力，他認為，首要先建立共同目標，「還要最大化球員個人及團隊優勢，每位球員都必須學會觀察，並適時做出關鍵決策，展現個人所長。」

爭取賀丹加盟 盼重返榮耀

此外，海神本季握有TPBL狀元籤，先前執行長李偉誠帶著賀丹、賀博兄弟前往福爾摩沙夢想家觀戰，被解讀為全力爭取賀丹加盟，如今又有B聯盟冠軍主帥助力，可望在新賽季有一番作為。

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